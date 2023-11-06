Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Салехарде

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями осенью 2023 года в Салехарде (ЯНАО) стали технологи, водители и сварщики. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».
«В Салехарде крупное предприятие ищет главного технолога ЗИФ (золотоизвлекательной фабрики — прим. URA.RU) с опытом работы, которому готовы предложить заработную плату от 370 000 рублей. Второе место среди высокооплачиваемых специалистов занял водитель. За вахту (45/45, 90/45 дней) ему готовы платить до 350 000 рублей. Третье место у сварщика технологических трубопроводов 5-6 разряда, которому предлагают до 273 400 рублей за вахту 60/30 дней», — рассказали в «Авито Работа».
Ранее URA.RU сообщало о вакансии для жителей ЯНАО в Якутии и на Сахалине. Работодатель предлагал более 200 тысяч рублей электросварщикам с опытом.
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