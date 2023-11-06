06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Салехарде

Авито Работа: в Салехарде больше всего платят технологам, водителям и сварщикам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Выплата заработной платы. Екатеринбург, трудовая книжка, трудоустройство, работа, безработица, квитанция, вакансии, увольнение, увольнение с работы, увольнение работника, отдел кадров
В топ-3 по зарплатам в Салехарде попали технологи, водители и сварщики Фото:

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями осенью 2023 года в Салехарде (ЯНАО) стали технологи, водители и сварщики. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».

«В Салехарде крупное предприятие ищет главного технолога ЗИФ (золотоизвлекательной фабрики — прим. URA.RU) с опытом работы, которому готовы предложить заработную плату от 370 000 рублей. Второе место среди высокооплачиваемых специалистов занял водитель. За вахту (45/45, 90/45 дней) ему готовы платить до 350 000 рублей. Третье место у сварщика технологических трубопроводов 5-6 разряда, которому предлагают до 273 400 рублей за вахту 60/30 дней», — рассказали в «Авито Работа».

Ранее URA.RU сообщало о вакансии для жителей ЯНАО в Якутии и на Сахалине. Работодатель предлагал более 200 тысяч рублей электросварщикам с опытом.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самыми высокооплачиваемыми вакансиями осенью 2023 года в Салехарде (ЯНАО) стали технологи, водители и сварщики. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «В Салехарде крупное предприятие ищет главного технолога ЗИФ (золотоизвлекательной фабрики — прим. URA.RU) с опытом работы, которому готовы предложить заработную плату от 370 000 рублей. Второе место среди высокооплачиваемых специалистов занял водитель. За вахту (45/45, 90/45 дней) ему готовы платить до 350 000 рублей. Третье место у сварщика технологических трубопроводов 5-6 разряда, которому предлагают до 273 400 рублей за вахту 60/30 дней», — рассказали в «Авито Работа». Ранее URA.RU сообщало о вакансии для жителей ЯНАО в Якутии и на Сахалине. Работодатель предлагал более 200 тысяч рублей электросварщикам с опытом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...