06 ноября 2023

Глава СК взялся за дело мужчин, избивших людей в Нижнем Тагиле

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении парней группой мужчин в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соцсетях размещена информация, что в Нижнем Тагиле группа агрессивных лиц избила компанию молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком».

Инцидент произошел 1 ноября. Агрессоры обвинили одного из парней в краже телефона. Второму они разбили нос. Полиция установила участников конфликта, мужчин задержали. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что задержанные понесут уголовное или административное наказание.

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении парней группой мужчин в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцсетях размещена информация, что в Нижнем Тагиле группа агрессивных лиц избила компанию молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 1 ноября. Агрессоры обвинили одного из парней в краже телефона. Второму они разбили нос. Полиция установила участников конфликта, мужчин задержали. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что задержанные понесут уголовное или административное наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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