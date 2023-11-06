Глава СК взялся за дело мужчин, избивших людей в Нижнем Тагиле

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении парней группой мужчин в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соцсетях размещена информация, что в Нижнем Тагиле группа агрессивных лиц избила компанию молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком».
Инцидент произошел 1 ноября. Агрессоры обвинили одного из парней в краже телефона. Второму они разбили нос. Полиция установила участников конфликта, мужчин задержали. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что задержанные понесут уголовное или административное наказание.
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