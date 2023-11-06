Глава СК взялся за дело мужчин, избивших людей в Нижнем Тагиле

07 ноября 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении парней группой мужчин в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцсетях размещена информация, что в Нижнем Тагиле группа агрессивных лиц избила компанию молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 1 ноября. Агрессоры обвинили одного из парней в краже телефона. Второму они разбили нос. Полиция установила участников конфликта, мужчин задержали. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что задержанные понесут уголовное или административное наказание.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении парней группой мужчин в Нижнем Тагиле (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «В соцсетях размещена информация, что в Нижнем Тагиле группа агрессивных лиц избила компанию молодых людей. Одному из пострадавших сломали нос. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 1 ноября. Агрессоры обвинили одного из парней в краже телефона. Второму они разбили нос. Полиция установила участников конфликта, мужчин задержали. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что задержанные понесут уголовное или административное наказание.