Моргенштерн* у Собчак высказался о скандале с березниковским рэпером

Моргенштерн* оправдал березниковского рэпера Scally Milano за редактуру треков

Ксения Собчак разговорила Моргенштерна* о Scally Milano Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Шоумен и рэпер Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) в интервью Ксении Собчак прокомментировал скандал с рэпером из Березников Пермского края Scally Milano (Даниил Дмитриев). Ранее пермяк под угрозой уголовного дела согласился удалить некоторые свои треки, а другие отредактировать. Моргенштерн* отметил, что понимает коллегу, которому грозило завершение карьеры.

«Это молодой пацан, который только-только пришел к каким-то бабкам, славе, популярности. И тут он встает перед угрозой, что у него все заберут. Конечно, на его месте я бы, возможно, сделал бы тоже самое», — заявил Моргенштерн*. При этом он отметил, что ему обидно, что Scally Milano не попытался бороться за свое творчество: «Надо было хотя бы попробовать повоевать. А тут сразу хоп — и фоточка с Мизулиной». Интервью опубликовано на youtube-канале «Осторожно: Собчак».

Ранее URA.RU рассказывало, что Scally Milano признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ. Силовики также срывали его выступление, заподозрив, что на нем могут распространять наркотики. После того, как в СМИ появилась информация о возбуждении уголовного дела, музыкант покинул Россию. Но позже он обратился к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, пообещав удалить треки, где можно усмотреть пропаганду запрещенных веществ. В ответ Мизулина попросила Следственный комитет не проводить проверку в отношении рэпера.

*Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом.