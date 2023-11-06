Спикер думы свердловского города погиб в ДТП

Председатель думы Североуральска Виктор Ильин 7 ноября погиб в аварии. Информацию о его гибели URA.RU подтвердила мэр свердловского города Светлана Миронова.
«Мы все находимся в шоке — сегодня утром Виктор Иванович [Ильин] был на совещании с нами, а потом уехал до пятницы в командировку в Екатеринбург на обучение по противодействию коррупции. И буквально полчаса назад сообщают, что он погиб», — сказала глава Североуральска Светлана Миронова.
Авария произошла на 15-м километре трассы Серов-Североуральск-Ивдель. По данным УГИБДД Свердловской области, Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris. В какой именно машине был Ильин, неизвестно.
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