В Челябинске двушку на вторичном рынке можно купить по цене студии в новостройке

В Челябинске выгодно брать квартиру на вторичке не в ипотеку, а за наличный расчет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске двухкомнатные квартиры на вторичном рынке сравнялись по стоимости с квартирами-студиями в новостройках. Подобную недвижимость в среднем можно купить за 4 млн рублей. Об этом URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске в ноябре 2023 года у застройщика за 3 млн рублей уже ничего не купить. Средняя цена однокомнатной квартиры в новостройке в городе начинается от 4 млн рублей. При этом челябинцы за те же 3-4 млн рублей могут приобрести двухкомнатную квартиру на вторичном рынке в хорошем состоянии», — сообщила Шатрукова.

Из объявлений на сайте «Авито» следует, что квартиры на вторичном рынке большей площади можно приобрести в собственность значительно дешевле, но не по ипотеке, а только за наличные средства. За жилье в новостройках придется отдать значительно больше. Так, за новую однокомнатную квартиру площадью 28,6 квадратных метров комфорт-класса в элитном ЖК в Ленинском районе придется отдать 4 млн 216 тысяч рублей, а приобрести подобную недвижимость в ЖК в новом Кременкуле можно за 4 млн 100 тысяч рублей.

Что касается вторичного рынка, то в том же Ленинском районе за квартиру в хорошем состоянии площадью 52 квадратных метра просят 3 млн 800 тысяч рублей, квартиру площадью 55 квадратных метров в Металлургическом районе есть возможность приобрети за 3 млн 690 тысяч рублей. За двухкомнатную квартиру в Тракторозаводском районе той же площади нужно будет заплатить 3 млн 300 тысяч рублей.

По словам Шатруковой, если брать квартиру в ипотеку, то, учитывая изменившиеся ипотечные ставки, квартиры на вторичном и первичном рынке будут стоить одинаково. Именно поэтому на данный момент выгоднее приобретать жилье на вторичном рынке за наличный расчет.