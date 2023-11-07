Стала известна причина задержания замглавы МВД Дагестана

РИАН: замглавы МВД Дагестана подозревают во взятке
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Клипарт. Сургут, взятка, валюта, экономическое преступление, наручники, доллары
Руфата Исмаилова подозревают во взятке Фото:

Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова подозревают во взятке. Об этом сообщили источники в силовых структурах.

«Предварительно, он подозревается во взятке», — сообщили РИА Новости источники в силовых структурах Дагестана. О задержании Исмаилова 7 ноября сообщил ТАСС. По месту жительства и работы силовика проходят обыски.

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Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова подозревают во взятке. Об этом сообщили источники в силовых структурах. «Предварительно, он подозревается во взятке», — сообщили РИА Новости источники в силовых структурах Дагестана. О задержании Исмаилова 7 ноября сообщил ТАСС. По месту жительства и работы силовика проходят обыски.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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