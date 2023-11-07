Стала известна причина задержания замглавы МВД Дагестана

Руфата Исмаилова подозревают во взятке
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова подозревают во взятке. Об этом сообщили источники в силовых структурах.
«Предварительно, он подозревается во взятке», — сообщили РИА Новости источники в силовых структурах Дагестана. О задержании Исмаилова 7 ноября сообщил ТАСС. По месту жительства и работы силовика проходят обыски.
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