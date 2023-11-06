Суд в ХМАО взыскал шесть миллионов рублей с нефтесервиса за гибель бульдозериста

Бульдозериста придавило кабиной, когда техника опрокинулась при погрузке на трал Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Нижневартовский городской суд взыскал шесть миллионов рублей с компании «Самотлорнефтепромхим» за гибель бульдозериста. В документах суда указано, что рабочего придавило кабиной, когда спецтехника опрокинулась при погрузке на трал.

«Нижневартовский городской суд постановил взыскать с АО „Самотлорнефтепромхим“ единовременную денежную выплату в размере 5 930 990 рублей по иску супруги сотрудника компании. Машинист бульдозера был смертельно травмирован, когда при подъеме на трал бульдозер резко повернул влево и опрокинулся на левую сторону», — гласят документы суда.

Причиной несчастного случая, по данным ведомства, стали нарушения безопасности при погрузке спецтехники на трал. Виновниками признали самого бульдозериста и начальника автоколонны СНПХ. После смерти мужа женщина обратилась на предприятие с заявлением о единовременной денежной выплате, но ответа не получила.

По первому иску суд постановил выплатить супруге погибшего миллион рублей в качестве компенсации морального вреда, но от единовременной выплаты компания отказалась. Суд признал отказ незаконным. В настоящее время «Самотлорнефтепромхим» обжалует решение суда.

Агентство направило в АО «Самотлорнефтепромхим» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что на Самотлорском месторождении (ХМАО) погиб машинист подъемного агрегата нефтесервисной компании «ИНКОМнефть». Нефтяник упал с мачты подъемника, когда поправлял оборудование.