Вахтовикам на стратегическом месторождении в ЯНАО два месяца не платили зарплату

В ЯНАО прокуратура обязала предпринимателя выплатить долг по зарплате

07 ноября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

СМИ и прокуратура помогли вахтовикам получить зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО на Салмановском (Утреннем) месторождении один из предпринимателей несколько месяцев не выплачивал работникам заработную плату в полном объеме. Работники обратились с жалобой в прокуратуру и СМИ, после чего долг был выплачен, сообщил URA.RU один из работников на условиях анонимности. «Выплатили зарплату полностью, за август и сентябрь. Ожидаем, что выплаты за октябрь пройдут уже в обычном режиме», — рассказал корреспонденту агентства один из работников на условиях анонимности. В пресс-службе прокуратуры округа подтвердили, что по факту публикаций о невыплате заработной платы в полном объеме в СМИ и социальных сетях была проведена проверка на одном из предприятий Салмановского месторождения. В настоящее время вся задолженность перед работниками выплачена в полном объеме. Ранее URA.RU рассказало, что один из подрядчиков на Салмановском месторождении не выплачивал работникам зарплату. Чтобы получить хотя бы небольшие суммы в счет долга, работникам приходилось вынужденно прерывать выполнение своих обязанностей.

В ЯНАО на Салмановском (Утреннем) месторождении один из предпринимателей несколько месяцев не выплачивал работникам заработную плату в полном объеме. Работники обратились с жалобой в прокуратуру и СМИ, после чего долг был выплачен, сообщил URA.RU один из работников на условиях анонимности. «Выплатили зарплату полностью, за август и сентябрь. Ожидаем, что выплаты за октябрь пройдут уже в обычном режиме», — рассказал корреспонденту агентства один из работников на условиях анонимности. В пресс-службе прокуратуры округа подтвердили, что по факту публикаций о невыплате заработной платы в полном объеме в СМИ и социальных сетях была проведена проверка на одном из предприятий Салмановского месторождения. В настоящее время вся задолженность перед работниками выплачена в полном объеме. Ранее URA.RU рассказало, что один из подрядчиков на Салмановском месторождении не выплачивал работникам зарплату. Чтобы получить хотя бы небольшие суммы в счет долга, работникам приходилось вынужденно прерывать выполнение своих обязанностей.