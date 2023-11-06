06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Вахтовикам на стратегическом месторождении в ЯНАО два месяца не платили зарплату

В ЯНАО прокуратура обязала предпринимателя выплатить долг по зарплате
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
СМИ и прокуратура помогли вахтовикам получить зарплату Фото:

В ЯНАО на Салмановском (Утреннем) месторождении один из предпринимателей несколько месяцев не выплачивал работникам заработную плату в полном объеме. Работники обратились с жалобой в прокуратуру и СМИ, после чего долг был выплачен, сообщил URA.RU один из работников на условиях анонимности.

«Выплатили зарплату полностью, за август и сентябрь. Ожидаем, что выплаты за октябрь пройдут уже в обычном режиме», — рассказал корреспонденту агентства один из работников на условиях анонимности.

В пресс-службе прокуратуры округа подтвердили, что по факту публикаций о невыплате заработной платы в полном объеме в СМИ и социальных сетях была проведена проверка на одном из предприятий Салмановского месторождения. В настоящее время вся задолженность перед работниками выплачена в полном объеме.

Ранее URA.RU рассказало, что один из подрядчиков на Салмановском месторождении не выплачивал работникам зарплату. Чтобы получить хотя бы небольшие суммы в счет долга, работникам приходилось вынужденно прерывать выполнение своих обязанностей.

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В ЯНАО на Салмановском (Утреннем) месторождении один из предпринимателей несколько месяцев не выплачивал работникам заработную плату в полном объеме. Работники обратились с жалобой в прокуратуру и СМИ, после чего долг был выплачен, сообщил URA.RU один из работников на условиях анонимности. «Выплатили зарплату полностью, за август и сентябрь. Ожидаем, что выплаты за октябрь пройдут уже в обычном режиме», — рассказал корреспонденту агентства один из работников на условиях анонимности. В пресс-службе прокуратуры округа подтвердили, что по факту публикаций о невыплате заработной платы в полном объеме в СМИ и социальных сетях была проведена проверка на одном из предприятий Салмановского месторождения. В настоящее время вся задолженность перед работниками выплачена в полном объеме. Ранее URA.RU рассказало, что один из подрядчиков на Салмановском месторождении не выплачивал работникам зарплату. Чтобы получить хотя бы небольшие суммы в счет долга, работникам приходилось вынужденно прерывать выполнение своих обязанностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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