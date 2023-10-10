В ЯНАО вахтовики пожаловались Артюхову на задержку зарплаты

Прокуратура ЯНАО проверяет факт задержки зарплат на Салмановском месторождении

11 октября 2023 в 15:11 Размер текста - 17 +

Предприниматель на Салмановском месторождении задерживает зарплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО работник Салмановского (Утреннего) месторождения пожаловался губернатору Дмитрию Артюхову на задержку зарплат со стороны предпринимателя. Об этом он написал в комментариях под одним из постов губернатора. «На Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсантном месторождении вахтовикам не выплачена заработная плата ни за август, ни за сентябрь. Все переговоры с руководством об оплате труда безрезультатны, полного расчета нет», — написал пользователь в комментариях под постом Дмитрия Артюхова в его telegram-канале. В беседе с корреспондентом агентства заявитель пояснил, что задержки заработной платы связывает со сложной системой договоров подряда и субподряда, где по причине того, что подрядчик не выплатил деньги по договору, заключенному с предпринимателем, последний не может рассчитаться с работниками. В результате данных схем сотрудники несколько раз получали от предпринимателя небольшие суммы, для этого им приходилось отказываться от выполнения должностных обязанностей. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Там пояснили, что по факту невыплаты заработной платы на месторождении проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В ЯНАО работник Салмановского (Утреннего) месторождения пожаловался губернатору Дмитрию Артюхову на задержку зарплат со стороны предпринимателя. Об этом он написал в комментариях под одним из постов губернатора. «На Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсантном месторождении вахтовикам не выплачена заработная плата ни за август, ни за сентябрь. Все переговоры с руководством об оплате труда безрезультатны, полного расчета нет», — написал пользователь в комментариях под постом Дмитрия Артюхова в его telegram-канале. В беседе с корреспондентом агентства заявитель пояснил, что задержки заработной платы связывает со сложной системой договоров подряда и субподряда, где по причине того, что подрядчик не выплатил деньги по договору, заключенному с предпринимателем, последний не может рассчитаться с работниками. В результате данных схем сотрудники несколько раз получали от предпринимателя небольшие суммы, для этого им приходилось отказываться от выполнения должностных обязанностей. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Там пояснили, что по факту невыплаты заработной платы на месторождении проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.