10 октября 2023

В ЯНАО вахтовики пожаловались Артюхову на задержку зарплаты

Прокуратура ЯНАО проверяет факт задержки зарплат на Салмановском месторождении
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприниматель на Салмановском месторождении задерживает зарплаты Фото:

В ЯНАО работник Салмановского (Утреннего) месторождения пожаловался губернатору Дмитрию Артюхову на задержку зарплат со стороны предпринимателя. Об этом он написал в комментариях под одним из постов губернатора.

«На Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсантном месторождении вахтовикам не выплачена заработная плата ни за август, ни за сентябрь. Все переговоры с руководством об оплате труда безрезультатны, полного расчета нет», — написал пользователь в комментариях под постом Дмитрия Артюхова в его telegram-канале.

В беседе с корреспондентом агентства заявитель пояснил, что задержки заработной платы связывает со сложной системой договоров подряда и субподряда, где по причине того, что подрядчик не выплатил деньги по договору, заключенному с предпринимателем, последний не может рассчитаться с работниками. В результате данных схем сотрудники несколько раз получали от предпринимателя небольшие суммы, для этого им приходилось отказываться от выполнения должностных обязанностей.

Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Там пояснили, что по факту невыплаты заработной платы на месторождении проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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В ЯНАО работник Салмановского (Утреннего) месторождения пожаловался губернатору Дмитрию Артюхову на задержку зарплат со стороны предпринимателя. Об этом он написал в комментариях под одним из постов губернатора. «На Салмановском (Утреннем) нефтегазоконденсантном месторождении вахтовикам не выплачена заработная плата ни за август, ни за сентябрь. Все переговоры с руководством об оплате труда безрезультатны, полного расчета нет», — написал пользователь в комментариях под постом Дмитрия Артюхова в его telegram-канале. В беседе с корреспондентом агентства заявитель пояснил, что задержки заработной платы связывает со сложной системой договоров подряда и субподряда, где по причине того, что подрядчик не выплатил деньги по договору, заключенному с предпринимателем, последний не может рассчитаться с работниками. В результате данных схем сотрудники несколько раз получали от предпринимателя небольшие суммы, для этого им приходилось отказываться от выполнения должностных обязанностей. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Там пояснили, что по факту невыплаты заработной платы на месторождении проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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