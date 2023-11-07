Песков ответил на вопрос о предстоящем визите Путина в Казахстан

Песков: визит Путина в Казахстан очень важен для развития двусторонних отношений
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Визит Путина в Казахстан поможет развитию двусторонних отношений между странами Фото:

Предстоящий визит Владимира Путина в Казахстан очень важен с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений между странами. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстан, и они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами. Мы естественно исторические партнеры, союзники. Официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений. Важную часть наших отношений занимает и региональное сотрудничество. То есть сотрудничество различных регионов приграничных, особенно России и Казахстана. Поэтому два президента примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества двух стран. Ну и конечно сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранные. Это и взаимные инвестиции, и сотрудничество буквально во всех областях, и конечно обмен мнениями по региональным проблемам, коих не мало. Конечно, это абсолютно самостоятельное измерение, не связанное с другими контактами. Мы дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном», — заявил Песков.

Ранее появилась информация о предстоящем визите Владимира Путина в Казахстан. Лидеры двух стран в последний раз встречались 7 октября в день рождения президента РФ.

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Предстоящий визит Владимира Путина в Казахстан очень важен с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений между странами. Об этом в ходе конференц-колла заявил, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы развиваем наши самостоятельные отношения с Казахстан, и они гораздо более тесные, чем у Казахстана со многими другими странами. Мы естественно исторические партнеры, союзники. Официальный визит, который предстоит, очень важен с точки зрения дальнейшего развития всего комплекса наших двусторонних отношений. Важную часть наших отношений занимает и региональное сотрудничество. То есть сотрудничество различных регионов приграничных, особенно России и Казахстана. Поэтому два президента примут участие в пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества двух стран. Ну и конечно сверка часов по всему комплексу отношений, а они очень многогранные. Это и взаимные инвестиции, и сотрудничество буквально во всех областях, и конечно обмен мнениями по региональным проблемам, коих не мало. Конечно, это абсолютно самостоятельное измерение, не связанное с другими контактами. Мы дальше будем развивать наше добрососедство и сотрудничество с Казахстаном», — заявил Песков. Ранее появилась информация о предстоящем визите Владимира Путина в Казахстан. Лидеры двух стран в последний раз встречались 7 октября в день рождения президента РФ.
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