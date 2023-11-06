06 ноября 2023

Празднование 7 ноября в Тюмени закончилось для коммунистов скандалом

В Тюмени руководители КПРФ и РКРП провели два митинга и поругались между собой
© Служба новостей «URA.RU»
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Шествие РКРП. Тюмень , ркрп, коммунисты, митинг ркрп
Александр Черепанов обвинил КПРФ в предательстве из-за срыва проведения совместного митинга Фото:

В Тюмени два митинга коммунистов 7 ноября закончились скандалом между руководителем областной организацией РКРП (б), экс-депутатом облдумы Александром Черепановым и руководителем обкома КПРФ Тамарой Казанцевой. Коммунисты обвинили друг друга в расколе праздничных мероприятий. Об этом рассказал URA.RU Александр Черепанов.

«Вы поступили подло, потому что мы делали заявку на митинг вместе. Потом вы сбежали и втихую сделали сами заявку», — прокричал Александр Черепанов Тамаре Казанцевой после проведения митингов на Центральной площади.

Руководство областных организаций КПРФ и РКРП (б) подавали общую заявку на проведение шествия и митинга в центре Тюмени, но городские власти первоначально отказали коммунистам. Митинг был согласован лишь КПРФ после подачи повторной заявки руководителем Тамарой Казанцевой на площади Борцов Революции.

Митинг КПРФ. Тюмень
Митинг КПРФ в Тюмени на площади Борцов Революции собрал 7 ноября больше 50 человек
Фото:

Тамара Казанцева рассказала URA.RU, что митинг КПРФ был согласован и являлся частью мероприятий, посвященных 106-й годовщине Октябрьской революции. Обком КПРФ, по ее словам, собрал 197 человек, тогда как на мероприятии РКРП (б) было не более 30 активистов. По ее словам Александр Черепанов со своими однопартийцами мог принять участие в митинге КПРФ, но не захотел этого делать.

Коммунисты из КПРФ и РКРП провели два митинга одновременно, а затем возложили цветы к подножию памятника В.И. Ленину на Центральной площади, где и произошла перепалка между двумя лидерами комдвижения в Тюмени. По итогам публичных мероприятий полиция вручила повестку Александру Черепанову явиться 8 ноября и дать объяснение по факту проведения несанкционированного мероприятия на Центральной площади.

Если полиция докажет, что РКРП (б) проводили несанкционированный митинг, то его организаторам грозят штрафы или уголовное дело. Ранее Александра Черепанова обвиняли по уголовной статье за применение насилия к представителю власти и приговорили к штрафу.

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В Тюмени два митинга коммунистов 7 ноября закончились скандалом между руководителем областной организацией РКРП (б), экс-депутатом облдумы Александром Черепановым и руководителем обкома КПРФ Тамарой Казанцевой. Коммунисты обвинили друг друга в расколе праздничных мероприятий. Об этом рассказал URA.RU Александр Черепанов. «Вы поступили подло, потому что мы делали заявку на митинг вместе. Потом вы сбежали и втихую сделали сами заявку», — прокричал Александр Черепанов Тамаре Казанцевой после проведения митингов на Центральной площади. Руководство областных организаций КПРФ и РКРП (б) подавали общую заявку на проведение шествия и митинга в центре Тюмени, но городские власти первоначально отказали коммунистам. Митинг был согласован лишь КПРФ после подачи повторной заявки руководителем Тамарой Казанцевой на площади Борцов Революции. Тамара Казанцева рассказала URA.RU, что митинг КПРФ был согласован и являлся частью мероприятий, посвященных 106-й годовщине Октябрьской революции. Обком КПРФ, по ее словам, собрал 197 человек, тогда как на мероприятии РКРП (б) было не более 30 активистов. По ее словам Александр Черепанов со своими однопартийцами мог принять участие в митинге КПРФ, но не захотел этого делать. Коммунисты из КПРФ и РКРП провели два митинга одновременно, а затем возложили цветы к подножию памятника В.И. Ленину на Центральной площади, где и произошла перепалка между двумя лидерами комдвижения в Тюмени. По итогам публичных мероприятий полиция вручила повестку Александру Черепанову явиться 8 ноября и дать объяснение по факту проведения несанкционированного мероприятия на Центральной площади. Если полиция докажет, что РКРП (б) проводили несанкционированный митинг, то его организаторам грозят штрафы или уголовное дело. Ранее Александра Черепанова обвиняли по уголовной статье за применение насилия к представителю власти и приговорили к штрафу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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