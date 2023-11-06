Губернатор Махонин после масштабной аварии вызвал на ковер мэра Краснокамска

Дмитрий Махонин решил разобраться в коммунальных проблемах Краснокамска Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал совещание с Игорем Быкаризом, главой Краснокамского городского округа, где в выходные на водопроводе произошла крупная авария. Темой разговора станет коммунальная инфраструктура города.

«В пятницу проведу совещание с главой округа Игорем Быкаризом и профильными ведомствами. Обсудим текущие проблемные объекты, состояние коммунальной инфраструктуры в территории в целом и реализацию комплексного плана развития в части ремонта сетей», — сообщил Махонин в Telegram.

О крупной аварии на сетях, которая оставила значительную часть жителей Краснокамска без воды, стало известно 4 ноября. Как пояснил сегодня Махонин, во время проведения земляных работ был поврежден водовод по улице Шоссейной. Эту аварию устранили 5 ноября, но на следующий день произошел прорыв трубы в парке Победы. Ремонт на этом участке завершили к вечеру 6 ноября. Сейчас вода в жилые дома подается по временной схеме. Чтобы запустить основную, вновь потребуется отключение.