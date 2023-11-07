Свердловская фирма готовится захватить российский рынок косметики для животных

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Открытие производства косметических средств для домашних животных. Екатеринбург, третьяков вадим
Свердловское производство получило больше 1,5 тысяч заявок на дистрибуцию косметики для животных Фото:

В Екатеринбурге открылось пилотное производство косметики для домашних животных на базе технопарка «Университетский». К 2025 году предприятие под брендом «ГРУМ» заработает на полную мощность (вместе с зооцентром), а к 2026-му планирует занять две третьи от российского рынка — таким планом с URA.RU поделилась гендиректор Дарья Гоц.

«На данный момент объем рынка с косметикой для домашних животных в России составляет больше трех миллиардов рублей в год. „ГРУМ“ планирует выйти к 2026 году на объем производства в два миллиарда рублей», — сказала Гоц.

Место для производственного зооцентра выберут в декабре 2023 года, после чего начнется проектирование здания. Он (центр) будет включать склад, непосредственно производственные помещения и лаборатории, где будут происходить разработка и контроль качества продукции. Рядом построят здание зоо-гостиницы для домашних питомцев, которых посетители смогут оставить на время отсутствия, будут обустроены ветеринарные кабинеты, груминг и площадку для выгула и дрессировки животных.

Открытие производства косметических средств для домашних животных. Екатеринбург
Пилотное производство косметики для домашних животных открыли на базе технопарка «Университетский»
Фото:
Открытие производства косметических средств для домашних животных. Екатеринбург
Сейчас производственная мощность предприятия больше 450 тонн продукта ежегодно
Фото:
Открытие производства косметических средств для домашних животных. Екатеринбург
Макет будущего зооцентра с производством косметики для животных
Фото:
Открытие производства косметических средств для домашних животных. Екатеринбург
Объем рынка с косметикой для домашних животных в России составляет больше трех миллиардов рублей в год
Фото:

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В Екатеринбурге открылось пилотное производство косметики для домашних животных на базе технопарка «Университетский». К 2025 году предприятие под брендом «ГРУМ» заработает на полную мощность (вместе с зооцентром), а к 2026-му планирует занять две третьи от российского рынка — таким планом с URA.RU поделилась гендиректор Дарья Гоц. «На данный момент объем рынка с косметикой для домашних животных в России составляет больше трех миллиардов рублей в год. „ГРУМ“ планирует выйти к 2026 году на объем производства в два миллиарда рублей», — сказала Гоц. Место для производственного зооцентра выберут в декабре 2023 года, после чего начнется проектирование здания. Он (центр) будет включать склад, непосредственно производственные помещения и лаборатории, где будут происходить разработка и контроль качества продукции. Рядом построят здание зоо-гостиницы для домашних питомцев, которых посетители смогут оставить на время отсутствия, будут обустроены ветеринарные кабинеты, груминг и площадку для выгула и дрессировки животных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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