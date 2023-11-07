Свердловская фирма готовится захватить российский рынок косметики для животных

В Екатеринбурге открылось пилотное производство косметики для домашних животных на базе технопарка «Университетский». К 2025 году предприятие под брендом «ГРУМ» заработает на полную мощность (вместе с зооцентром), а к 2026-му планирует занять две третьи от российского рынка — таким планом с URA.RU поделилась гендиректор Дарья Гоц.
«На данный момент объем рынка с косметикой для домашних животных в России составляет больше трех миллиардов рублей в год. „ГРУМ“ планирует выйти к 2026 году на объем производства в два миллиарда рублей», — сказала Гоц.
Место для производственного зооцентра выберут в декабре 2023 года, после чего начнется проектирование здания. Он (центр) будет включать склад, непосредственно производственные помещения и лаборатории, где будут происходить разработка и контроль качества продукции. Рядом построят здание зоо-гостиницы для домашних питомцев, которых посетители смогут оставить на время отсутствия, будут обустроены ветеринарные кабинеты, груминг и площадку для выгула и дрессировки животных.
Пилотное производство косметики для домашних животных открыли на базе технопарка «Университетский»
В Екатеринбурге открылось пилотное производство косметики для домашних животных на базе технопарка «Университетский». К 2025 году предприятие под брендом «ГРУМ» заработает на полную мощность (вместе с зооцентром), а к 2026-му планирует занять две третьи от российского рынка — таким планом с URA.RU поделилась гендиректор Дарья Гоц. «На данный момент объем рынка с косметикой для домашних животных в России составляет больше трех миллиардов рублей в год. „ГРУМ“ планирует выйти к 2026 году на объем производства в два миллиарда рублей», — сказала Гоц. Место для производственного зооцентра выберут в декабре 2023 года, после чего начнется проектирование здания. Он (центр) будет включать склад, непосредственно производственные помещения и лаборатории, где будут происходить разработка и контроль качества продукции. Рядом построят здание зоо-гостиницы для домашних питомцев, которых посетители смогут оставить на время отсутствия, будут обустроены ветеринарные кабинеты, груминг и площадку для выгула и дрессировки животных.