В октябре 2023 года цены на жилье в новостройках выросли, несмотря на снижение спроса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в октябре 2023 года средняя стоимость квартир в новостройках достигла 5,5 млн рублей, несмотря на то, что спрос на данную недвижимость за месяц снизился на 8%. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе сайта по недвижимости.

«Эксперты „Авито Недвижимости“ связывают снижение интереса с коррекцией рынка после ажиотажа в июле и августе и ростом процентных ставок по ипотеке. Также за месяц в Челябинске количество предложений по продаже квартир в новостройках увеличилось на 34%, а средний ценник вырос на 6%, до 5,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, в ожидании роста ключевой ставки ЦБ РФ челябинцы очень быстро выходили на сделки на выгодных условиях по ипотеке. Сейчас этот спрос во многом реализован, и на рынке наблюдается некоторое затишье. Та же ситуация была в начале 2023 года, когда покупатели в спешке приобретали жилье с привлечением семейной ипотеки, так как статус ипотечных программ на следующий год был неясен.

Аналитики «Авито Недвижимости» подчеркнули, что падение отмечалось для всех форматов жилья в новостройках, но больше всего спрос упал на двушки — на 13%, в категории трешек — минус 12%, интерес к однушкам упал на 11%, к студиям — на 9%. В целом по России сильнее всего в октябре 2023 года спрос на квартиры в новостройках снизился в Кирове (-25%), Саратове (-23%), Барнауле (-22%), Нижнем Новгороде и Симферополе (-20%). Рост спроса на первичное жилье наблюдается только в Красноярске (+5%) и Томске (+3%)

Притом, что количество предложений в октябре выросло на 34%, спрос на данную недвижимость за месяц снизился на 8% Скрин: «Авито Недвижимость»