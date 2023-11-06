06 ноября 2023

Уровень воды в тюменской Туре достиг месячного минимума

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, тура, набережная туры, река тура, весна, тюмень, виды тюмени
Тура продолжает мелеть Фото:

Уровень воды в Туре достиг минимального значения за последний месяц, составив -88 сантиметров. Это следует из данных тюменского гидропоста.

«Уровень воды в Туре в Тюмени. 7 ноября: -88 сантиметров», — следует из данных тюменского гидропоста.

Подобный уровень в реке является минимальным за последний месяц. Ниже этой отметки вода в последний раз находилась 2 октября (-89 см), а исторический минимум был отмечен 1 октября (-95 см).

Как ранее сообщали власти Тюменской области, обмеление реки связано с периодом маловодных лет. Они также отмечали, что повлиять на этот процесс невозможно, так как он спровоцирован климатическими изменениями.

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Уровень воды в Туре достиг минимального значения за последний месяц, составив -88 сантиметров. Это следует из данных тюменского гидропоста. «Уровень воды в Туре в Тюмени. 7 ноября: -88 сантиметров», — следует из данных тюменского гидропоста. Подобный уровень в реке является минимальным за последний месяц. Ниже этой отметки вода в последний раз находилась 2 октября (-89 см), а исторический минимум был отмечен 1 октября (-95 см). Как ранее сообщали власти Тюменской области, обмеление реки связано с периодом маловодных лет. Они также отмечали, что повлиять на этот процесс невозможно, так как он спровоцирован климатическими изменениями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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