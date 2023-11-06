Уровень воды в тюменской Туре достиг месячного минимума

07 ноября 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Тура продолжает мелеть Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уровень воды в Туре достиг минимального значения за последний месяц, составив -88 сантиметров. Это следует из данных тюменского гидропоста. «Уровень воды в Туре в Тюмени. 7 ноября: -88 сантиметров», — следует из данных тюменского гидропоста. Подобный уровень в реке является минимальным за последний месяц. Ниже этой отметки вода в последний раз находилась 2 октября (-89 см), а исторический минимум был отмечен 1 октября (-95 см). Как ранее сообщали власти Тюменской области, обмеление реки связано с периодом маловодных лет. Они также отмечали, что повлиять на этот процесс невозможно, так как он спровоцирован климатическими изменениями.

Уровень воды в Туре достиг минимального значения за последний месяц, составив -88 сантиметров. Это следует из данных тюменского гидропоста. «Уровень воды в Туре в Тюмени. 7 ноября: -88 сантиметров», — следует из данных тюменского гидропоста. Подобный уровень в реке является минимальным за последний месяц. Ниже этой отметки вода в последний раз находилась 2 октября (-89 см), а исторический минимум был отмечен 1 октября (-95 см). Как ранее сообщали власти Тюменской области, обмеление реки связано с периодом маловодных лет. Они также отмечали, что повлиять на этот процесс невозможно, так как он спровоцирован климатическими изменениями.