В Екатеринбурге пройдет бой-реванш между Иличем и Шлеменко. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пятый турнир по смешанным единоборствам RCC. Екатеринбург, шлеменко александр
Предыдущий бой между спортсменами состоялся в октябре 2022-го (архивное фото) Фото:

Реванш между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем пройдет в Екатеринбурге 15 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).

«Семнадцатый турнир RCC возглавит бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Поединок пройдет 15 декабря», — пояснили в RCC.

Первая встреча между бойцами состоялась 26 октября 2022-го. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реванш между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем пройдет в Екатеринбурге 15 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC). «Семнадцатый турнир RCC возглавит бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Поединок пройдет 15 декабря», — пояснили в RCC. Первая встреча между бойцами состоялась 26 октября 2022-го. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...