Предыдущий бой между спортсменами состоялся в октябре 2022-го (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реванш между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем пройдет в Екатеринбурге 15 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).

«Семнадцатый турнир RCC возглавит бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Поединок пройдет 15 декабря», — пояснили в RCC.

Первая встреча между бойцами состоялась 26 октября 2022-го. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.