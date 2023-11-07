Предыдущий бой между спортсменами состоялся в октябре 2022-го (архивное фото)
Реванш между звездой ММА Александром Шлеменко и сербским бойцом Александром Иличем пройдет в Екатеринбурге 15 декабря. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Russian Cagefighting Championship (RCC).
«Семнадцатый турнир RCC возглавит бой между Александром Шлеменко и Александром Иличем. Поединок пройдет 15 декабря», — пояснили в RCC.
Первая встреча между бойцами состоялась 26 октября 2022-го. Тогда Илич одержал верх над Шлеменко на 14-й секунде первого раунда.
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