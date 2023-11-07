Пермские санатории снизили цены на свои услуги на 2024 год

Отдохнуть на курорте можно на 20% дешевле Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Санатории Пермского края объявили о начале бронирования путевок на 2024 год. Курорты предлагают купить туры со скидками от 10% до 20%. Об этом санатории сообщают в своих социальных сетях.

«Бронируйте путевки в январе и феврале 2024 года со скидкой 10%. Чтобы получить скидку, нужно оплатить 20% от суммы путевки до 31 декабря 2023 года», — говорится в группе санатория «Ключи» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что при покупке путевки также возвращаются бонусы на карту лояльности курорта, которыми можно расплатиться при следующей поездке.

Санаторий «Сосновый бор» в микрорайоне Гайва предлагает сэкономить на отдыхе до 20%. Как и в «Ключах», дисконт дают только на путевки в январе и феврале. Забронировать отдых по сниженной стоимости можно только при полной оплате до 30 ноября.

Санаторий «Лесная поляна» в Мотовилихинском районе Перми продает путевки на 10% дешевле, если их бронировать за два месяца до отдыха. Такую же скидку предоставляет санаторий «Усть-Качка». Курорт приурочил акцию к возвращению в оборот десятирублевой купюры. Администрация санатория обменяет купюру номиналом 10 рублей на карту лояльности, по которой можно купить путевку, оплатить проживание или поесть в ресторанах сети AMAKS Hotels & Resorts со скидкой 10%.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский курорт «Ключи» занял седьмое место в рейтинге лучших здравниц России. Стоимость отдыха в нем равна цене тура в Объединенные Арабские Эмираты.