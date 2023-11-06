На главной переправе ЯНАО незаконно перевозят людей

На переправе «Салехард-Лабытнанги» нелегально работают частные перевозчики

Жители ЯНАО пользуются услугами нелегальных перевозчиков на переправе Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На переправе «Салехард-Лабытнанги» (ЯНАО) нелегально перевозят людей на суднах с воздушными подушками. Жители округа массово пишут в социальной сети «ВКонтакте» о завышенной цене на услуги частных перевозчиков.

«Когда пойдут муниципальные воздушные подушки? Частники перевозят от 1500 до 2000 рублей с одного берега на другой. Сколько можно грабить народ?», — написала Таня Женчина-Живая в сообществе «Лабытнанги Info». «Цена не обосновала, частники налоги не платят, работают незаконно», — отметил Сергей Варнаков.

По словам горожан, при перевозке людей не соблюдаются правила безопасности, нет удобств. «Лестниц нет, ни подняться, ни спуститься нормально нельзя, набирают народу больше положенного. Вместо 4 человек посадил шестерых», — поделилась Марина Мануйкина. «Подобные перевозки могут осуществляться только при соблюдении всех требований безопасности и погодных условий, частникам на это плевать», — отметил Лев Романов.

Представители окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что на данный момент воздушная перевозка является самой безопасной. «Суда на воздушной подушке начнут свою работу после образования устойчивой, ровной ледовой поверхности. На данный момент перевозку людей осуществляют вертолеты», — говорится в сообщении.

Корреспондент агентства отправил запрос в окружную ГИМС МЧС. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о том, что на главной переправе ЯНАО перестали работать онлайн-камеры. Специалисты объяснили, что это связано с завершением работы паромной перевозки.