В Челябинской области за неделю заболеваемость COVID-19 увеличилась на 40%

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе зафиксировано 784 случая заболевания COVID-19 Фото:

В Челябинской области за прошедшую неделю, с 30 октября по 5 ноября, зафиксировано 784 случая заболевания COVID-19, что на 40% больше, чем за неделю ранее. Об этом 7 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

«С 30 октября по 5 ноября зарегистрировано 784 лабораторно подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За неделю с 23 по 29 октября было зафиксировано 471 случая», — уточнили в пресс-службе.

Заболеваемость среди взрослого населения с 91,08% поднялась до 93,24%. Значительный рост отмечается почти во всех возрастных группах. Исключением стала группа от одного до шести лет, в которой количество случаев выросло на четыре. В группах от семи до 14 и от 15 до 17 лет заболеваемость снизилась.

Ведомство напомнило гражданам, что при первых признаках заболевания, необходимо сразу обращаться за медпомощью. Также нужно соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

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В Челябинской области за прошедшую неделю, с 30 октября по 5 ноября, зафиксировано 784 случая заболевания COVID-19, что на 40% больше, чем за неделю ранее. Об этом 7 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. «С 30 октября по 5 ноября зарегистрировано 784 лабораторно подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. За неделю с 23 по 29 октября было зафиксировано 471 случая», — уточнили в пресс-службе. Заболеваемость среди взрослого населения с 91,08% поднялась до 93,24%. Значительный рост отмечается почти во всех возрастных группах. Исключением стала группа от одного до шести лет, в которой количество случаев выросло на четыре. В группах от семи до 14 и от 15 до 17 лет заболеваемость снизилась. Ведомство напомнило гражданам, что при первых признаках заболевания, необходимо сразу обращаться за медпомощью. Также нужно соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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