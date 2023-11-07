Якушев проверил, как УрФО отрабатывает главную выставку России

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Брифинг Владимира Якушева по результатам голосования на Выборах-2021 в УрФО. Екатеринбург , карта россии, уральский федеральный округ, урфо
Регионы УрФО готовы к выставке-форуму «Россия» Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Ключевой темой стало начало работы региональных стендов на путинском форуме «Россия».

«Это событие дает уникальный шанс рассказать нашей молодежи о регионах Урала. Очень большое значение имеет не только эстетическая привлекательность экспозиций, но их содержательная часть, то, о чем рассказывают экскурсоводы, какие мероприятия на площадках проводятся. Посетителям должно быть интересно узнавать новые факты, историю и достижения наших регионов», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства.

Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. В программе обозначены Дни регионов, в частности, 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. Следующий день, 23 ноября, станет днем ХМАО и ЯНАО. Далее, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область, а 25 ноября — Свердловская область. На эти дни запланированы деловые встречи с участием первых лиц субъектов, лекции, концерты и так далее. В целом, форум продлится до 12 апреля будущего года.

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Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Ключевой темой стало начало работы региональных стендов на путинском форуме «Россия». «Это событие дает уникальный шанс рассказать нашей молодежи о регионах Урала. Очень большое значение имеет не только эстетическая привлекательность экспозиций, но их содержательная часть, то, о чем рассказывают экскурсоводы, какие мероприятия на площадках проводятся. Посетителям должно быть интересно узнавать новые факты, историю и достижения наших регионов», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. В программе обозначены Дни регионов, в частности, 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. Следующий день, 23 ноября, станет днем ХМАО и ЯНАО. Далее, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область, а 25 ноября — Свердловская область. На эти дни запланированы деловые встречи с участием первых лиц субъектов, лекции, концерты и так далее. В целом, форум продлится до 12 апреля будущего года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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