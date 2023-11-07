Якушев проверил, как УрФО отрабатывает главную выставку России

07 ноября 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Регионы УрФО готовы к выставке-форуму «Россия» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Ключевой темой стало начало работы региональных стендов на путинском форуме «Россия». «Это событие дает уникальный шанс рассказать нашей молодежи о регионах Урала. Очень большое значение имеет не только эстетическая привлекательность экспозиций, но их содержательная часть, то, о чем рассказывают экскурсоводы, какие мероприятия на площадках проводятся. Посетителям должно быть интересно узнавать новые факты, историю и достижения наших регионов», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. В программе обозначены Дни регионов, в частности, 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. Следующий день, 23 ноября, станет днем ХМАО и ЯНАО. Далее, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область, а 25 ноября — Свердловская область. На эти дни запланированы деловые встречи с участием первых лиц субъектов, лекции, концерты и так далее. В целом, форум продлится до 12 апреля будущего года.

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Ключевой темой стало начало работы региональных стендов на путинском форуме «Россия». «Это событие дает уникальный шанс рассказать нашей молодежи о регионах Урала. Очень большое значение имеет не только эстетическая привлекательность экспозиций, но их содержательная часть, то, о чем рассказывают экскурсоводы, какие мероприятия на площадках проводятся. Посетителям должно быть интересно узнавать новые факты, историю и достижения наших регионов», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. В программе обозначены Дни регионов, в частности, 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. Следующий день, 23 ноября, станет днем ХМАО и ЯНАО. Далее, 24 ноября, о себе расскажет Тюменская область, а 25 ноября — Свердловская область. На эти дни запланированы деловые встречи с участием первых лиц субъектов, лекции, концерты и так далее. В целом, форум продлится до 12 апреля будущего года.