Певец Носков отменил свой концерт в Челябинске из-за болезни

Концерт Николая Носкова 7 ноября в Челябинске отменен
В Челябинске отменен концерт певца Николая Носкова из-за болезни. Об этом сообщили на официальной странице артиста в социальной сети.
«К огромному сожалению, концерт в Челябинске переносятся из-за болезни Носкова. Даты концертов сообщим позднее», — написали представители певца на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Мероприятие должно было состояться 7 ноября. Как сообщил URA.RU директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов, деньги за купленные с помощью сервиса электронные билеты вернутся автоматически. Приобретенные на стойках бумажные билеты, можно сдать в любой точке касс.
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