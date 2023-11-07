Певец Носков отменил свой концерт в Челябинске из-за болезни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Концерт Николая Носкова 7 ноября в Челябинске отменен Фото:

В Челябинске отменен концерт певца Николая Носкова из-за болезни. Об этом сообщили на официальной странице артиста в социальной сети.

«К огромному сожалению, концерт в Челябинске переносятся из-за болезни Носкова. Даты концертов сообщим позднее», — написали представители певца на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие должно было состояться 7 ноября. Как сообщил URA.RU директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов, деньги за купленные с помощью сервиса электронные билеты вернутся автоматически. Приобретенные на стойках бумажные билеты, можно сдать в любой точке касс.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске отменен концерт певца Николая Носкова из-за болезни. Об этом сообщили на официальной странице артиста в социальной сети. «К огромному сожалению, концерт в Челябинске переносятся из-за болезни Носкова. Даты концертов сообщим позднее», — написали представители певца на его странице в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие должно было состояться 7 ноября. Как сообщил URA.RU директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов, деньги за купленные с помощью сервиса электронные билеты вернутся автоматически. Приобретенные на стойках бумажные билеты, можно сдать в любой точке касс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...