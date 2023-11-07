Певец Носков отменил свой концерт в Челябинске из-за болезни

07 ноября 2023 в 17:07 Размер текста - 17 +

Концерт Николая Носкова 7 ноября в Челябинске отменен Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU В Челябинске отменен концерт певца Николая Носкова из-за болезни. Об этом сообщили на официальной странице артиста в социальной сети. «К огромному сожалению, концерт в Челябинске переносятся из-за болезни Носкова. Даты концертов сообщим позднее», — написали представители певца на его странице в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие должно было состояться 7 ноября. Как сообщил URA.RU директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов, деньги за купленные с помощью сервиса электронные билеты вернутся автоматически. Приобретенные на стойках бумажные билеты, можно сдать в любой точке касс.

В Челябинске отменен концерт певца Николая Носкова из-за болезни. Об этом сообщили на официальной странице артиста в социальной сети. «К огромному сожалению, концерт в Челябинске переносятся из-за болезни Носкова. Даты концертов сообщим позднее», — написали представители певца на его странице в соцсети «ВКонтакте». Мероприятие должно было состояться 7 ноября. Как сообщил URA.RU директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов, деньги за купленные с помощью сервиса электронные билеты вернутся автоматически. Приобретенные на стойках бумажные билеты, можно сдать в любой точке касс.