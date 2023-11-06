Директор магазина из Перми выиграла в лотерею и закрыла ипотеку

Александра Томилова из Перми выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Крупный выигрыш достался пермячке впервые Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Жительница Перми Александра Томилова выиграла в лотерею суперприз в пять миллионов рублей. Это помогло ей выплатить ипотеку. Как рассказали в «Столото», Александра работает директором продуктового магазина и ранее уже выигрывала в лотереи, но не столь крупные суммы.

«Девушка не раз выигрывала по 15 тысяч рублей. Крупная удача улыбнулась пермячке в тираже, который состоялся в октябре», — говорится в сообщении «Столото».

Томилова поделилась, что хотела выиграть именно пять миллионов. Эта сумма позволит ей закрыть ипотечный кредит.