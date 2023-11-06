06 ноября 2023

Директор магазина из Перми выиграла в лотерею и закрыла ипотеку

Александра Томилова из Перми выиграла в лотерею пять миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Крупный выигрыш достался пермячке впервые Фото:

Жительница Перми Александра Томилова выиграла в лотерею суперприз в пять миллионов рублей. Это помогло ей выплатить ипотеку. Как рассказали в «Столото», Александра работает директором продуктового магазина и ранее уже выигрывала в лотереи, но не столь крупные суммы.

«Девушка не раз выигрывала по 15 тысяч рублей. Крупная удача улыбнулась пермячке в тираже, который состоялся в октябре», — говорится в сообщении «Столото».

Томилова поделилась, что хотела выиграть именно пять миллионов. Эта сумма позволит ей закрыть ипотечный кредит.

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Жительница Перми Александра Томилова выиграла в лотерею суперприз в пять миллионов рублей. Это помогло ей выплатить ипотеку. Как рассказали в «Столото», Александра работает директором продуктового магазина и ранее уже выигрывала в лотереи, но не столь крупные суммы. «Девушка не раз выигрывала по 15 тысяч рублей. Крупная удача улыбнулась пермячке в тираже, который состоялся в октябре», — говорится в сообщении «Столото». Томилова поделилась, что хотела выиграть именно пять миллионов. Эта сумма позволит ей закрыть ипотечный кредит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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