Россиян пугают платными входящими звонками и вредоносными видео

07 ноября 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Эксперт советует пользователям проверять панические сообщения на подлинность Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В соцсетях начал распространяться призыв не принимать звонки с кодом города «+738», чтобы не списались деньги со счета, а также не открывать видео «Танец Папы Римского», потому что оно может повредить телефон. Однако эти сообщения являются фейками. Об этом URA.RU сообщил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. «Мне кажется, это очередной вброс. <…> Сам по себе просмотр видео не несет опасность для устройства на текущий момент», — прокомментировал эксперт. Вакулин посоветовал при получении таких панических сообщений всегда проверять их подлинность. Также эксперт порекомендовал пользователям, которые боятся за сохранность своих данных, использовать облачные хранилища. Федеральный закон «О внесении изменений в статье 54 закона „О связи“», который был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, гласит, что все входящие звонки на территории страны являются бесплатными. Вакулин добавил, что у некоторых операторов есть функция «Звонок за счет друга». Сотовые операторы отметили, что человек, которому поступит входящий вызов за его счет, будет предупрежден об этом.

В соцсетях начал распространяться призыв не принимать звонки с кодом города «+738», чтобы не списались деньги со счета, а также не открывать видео «Танец Папы Римского», потому что оно может повредить телефон. Однако эти сообщения являются фейками. Об этом URA.RU сообщил эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин в рамках совместного проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. «Мне кажется, это очередной вброс. <…> Сам по себе просмотр видео не несет опасность для устройства на текущий момент», — прокомментировал эксперт. Вакулин посоветовал при получении таких панических сообщений всегда проверять их подлинность. Также эксперт порекомендовал пользователям, которые боятся за сохранность своих данных, использовать облачные хранилища. Федеральный закон «О внесении изменений в статье 54 закона „О связи“», который был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2006 году, гласит, что все входящие звонки на территории страны являются бесплатными. Вакулин добавил, что у некоторых операторов есть функция «Звонок за счет друга». Сотовые операторы отметили, что человек, которому поступит входящий вызов за его счет, будет предупрежден об этом.