Промышленники проспонсируют установку новой елки в Екатеринбурге

Монтировать ледовый городок с елкой начнут с 13 ноября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новую искусственную 30-метровую елку на площади 1905 года в Екатеринбурге подарит Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей (неформально — «клуб олигархов»). Она будет установлена в ледовом городке к 29 декабря и обойдется в 25 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Алексей Орлов.

«В марте этого года мы провели среди горожан голосование, какой они хотели бы видеть главную елку города. В итоге место на площади займет искусственная ель высотой 30 метров и диаметром около 12 метров. Ее подарит городу Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей», — заявил Орлов в своем telegram-канале.

Также мэр объяснил, почему в этом году при создании ледового городка решили обратиться к поэту Александру Пушкину. «В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому дизайн ледового городка будет вдохновлен знакомыми всем персонажами его произведений, а также архитектурой города, где он провел основную часть жизни — Петербурга», — рассказал глава.

Как пояснили представители Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), администрация сама обратилась с просьбой помочь купить елку. «С 2009 года на площади 1905 года устанавливают искусственную ель, которая со временем потеряла эстетическую привлекательность. Необходимая сумма — 25 млн рублей. Члены Попечительского совета Ассамблеи сегодня решили, что сбор средств на благотворительном вечере начнется именно с этой инициативы. Далее средства, вырученные от продажи лотов, пойдут на проекты, который расположились согласно рейтинговому голосованию», — сообщает СОСПП в своем telegram-канале.

Ледовый городок в честь Пушкина в Екатеринбурге откроется 29 декабря, а вместо настоящей елки, как в прошлом году, установят искусственную. Как пояснили в мэрии, после прошедших новогодних праздников стало ясно, что настоящая елка — это ненадежно: она недолговечна, в сильный ветер грозится упасть и быстро теряет свой привлекательный внешний вид при транспортировке. К тому же сами горожане попросили отказаться от живого дерева в пользу искусственного. Как будут выглядеть ледовые скульптуры — в материале URA.RU.