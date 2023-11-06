Мэрия Екатеринбурга определилась с графиком работы ледового городка

Ледовый городок в Екатеринбурге начнет работу с 29 декабря

По традиции ледовый городок будет работать 17 дней Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Ледовый городок в Екатеринбурге откроется 29 декабря, а его демонтаж намечен на 15 января. Кроме этого на площади 1905 года в новогодние праздники будут проходить ярмарка и XXII Международный конкурс ледовой скульптуры «Европа — Азия». Соответствующее постановление появилось на сайте администрации.

«Возвести ледовый городок на площади 1905 года и использовать его для проведения новогодних мероприятий и организации досуга горожан и гостей Екатеринбурга с 29.12.2023 по 14.01.2024», — указано в документе. Парковку в центре города закроют уже 13 ноября, и она вновь станет доступна лишь после 21 января. «Центр культуры «Урал» будет разрабатывать новогоднюю программу в центре города и на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО».

В прошлом году ледовый городок открыли 30 декабря, однако администрация города отказалась от торжества и салюта в честь старта работы площадки, но все же провело официальное открытие. Несмотря на то, что площадка должна была закрыться 15 января, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов решил продлить ее работу еще на неделю из-за того, что в новогодние праздники были морозы и не все посетители смогли посмотреть на ледовые скульптуры и живую елку.

В грядущий Новый год на главной площади города появится ледовый городок, который посвятят писателю Александру Пушкину и героям его сказок. Проект будет по традиции реализовывать компания «Айс-проект 2000», возведение городка обойдется в 24,2 млн рублей.