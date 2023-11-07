Свердловчанка попросила Куйвашева вернуть дважды раненного сына со спецоперации

07 ноября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Мама солдата, получившего ранение на СВО, написала письмо Евгению Куйвашеву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Екатеринбурга Альбина Рыбакова, чей сын Владислав Липин получил второе ранение в зоне проведения спецоперации, написала письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (имеется в распоряжении редакции). Женщина просит главу региона помочь перевести сына в госпиталь Екатеринбурга, чтобы избежать инвалидности солдата. Своей историей с журналистом URA.RU поделилась сама мама бойца. «Я обратилась за помощью к нашему губернатору Евгению [Куйвашеву] Владимировичу, так как знаю, что он уже помогал нашим бойцам в тяжелых ситуациях. И вот мой сын, который был дважды ранен и получил оба раза контузию, нуждается в высококвалифицированной помощи. Такую медпомощь ему могут оказать в госпитале Екатеринбурга. Плюс ко всему, я буду рядом и смогу помогать, если будет такая необходимость. В противном случае мой сын рискует остаться инвалидом», — посетовала Рыбакова в беседе с журналистом агентства. По словам Рыбаковой, сын находится в зоне проведения спецоперации с октября 2022 года. «Владислава призвали на спецоперацию 29 сентября 2022 года. Он верно и преданно нес службу. Когда он первый раз был ранен, его предлагали комиссовать. Сын отказался, так как не хотел оставлять боевых товарищей. Но второе ранение может стать фатальным. Он просто может остаться инвалидом. И все, чего я желаю, так это выходить своего ребенка. Я не знаю, куда мне обращаться, и первое, что пришло в голову — писать сразу губернатору. Я искренне верю, что нас не оставят один на один в сложившейся ситуации», — поделилась женщина. «Сейчас сын проходит реабилитацию в госпитале „Айдар“ Белгородской области. Врачи стараются, конечно, но тех возможностей, которые есть у нас, там нет. Поэтому я вынуждена просить о помощи. Владиславу всего 28 лет, и прожить всю оставшуюся жизнь инвалидом — ужасная перспектива», — резюмировала Рыбакова. Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга Альбина Рыбакова, чей сын Владислав Липин получил второе ранение в зоне проведения спецоперации, написала письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (имеется в распоряжении редакции). Женщина просит главу региона помочь перевести сына в госпиталь Екатеринбурга, чтобы избежать инвалидности солдата. Своей историей с журналистом URA.RU поделилась сама мама бойца. «Я обратилась за помощью к нашему губернатору Евгению [Куйвашеву] Владимировичу, так как знаю, что он уже помогал нашим бойцам в тяжелых ситуациях. И вот мой сын, который был дважды ранен и получил оба раза контузию, нуждается в высококвалифицированной помощи. Такую медпомощь ему могут оказать в госпитале Екатеринбурга. Плюс ко всему, я буду рядом и смогу помогать, если будет такая необходимость. В противном случае мой сын рискует остаться инвалидом», — посетовала Рыбакова в беседе с журналистом агентства. По словам Рыбаковой, сын находится в зоне проведения спецоперации с октября 2022 года. «Владислава призвали на спецоперацию 29 сентября 2022 года. Он верно и преданно нес службу. Когда он первый раз был ранен, его предлагали комиссовать. Сын отказался, так как не хотел оставлять боевых товарищей. Но второе ранение может стать фатальным. Он просто может остаться инвалидом. И все, чего я желаю, так это выходить своего ребенка. Я не знаю, куда мне обращаться, и первое, что пришло в голову — писать сразу губернатору. Я искренне верю, что нас не оставят один на один в сложившейся ситуации», — поделилась женщина. «Сейчас сын проходит реабилитацию в госпитале „Айдар“ Белгородской области. Врачи стараются, конечно, но тех возможностей, которые есть у нас, там нет. Поэтому я вынуждена просить о помощи. Владиславу всего 28 лет, и прожить всю оставшуюся жизнь инвалидом — ужасная перспектива», — резюмировала Рыбакова. Редакция URA.RU направила запрос в департамент информационной политики Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.