РИА Новости: россиян эвакуируют из Газы в ближайшие дни

Война на Ближнем Востоке идет месяц
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Россияне покинут Газу в ближайшее время. Об этом сообщил диписточник РИА Новости.
«Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из газы, ее можно ожидать в ближайшие дни», — передает РИА Новости информацию от диписточника. В Кремле отмечали, что в секторе Газа находятся много россиян, которые желают уехать из зоны боевых действий, пишет
При этом восемь граждан РФ находятся в плену палестинского движения ХАМАС. Их также готовы отпустить.
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