РИА Новости: россиян эвакуируют из Газы в ближайшие дни

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, бмп, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Война на Ближнем Востоке идет месяц Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россияне покинут Газу в ближайшее время. Об этом сообщил диписточник РИА Новости.

«Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из газы, ее можно ожидать в ближайшие дни», — передает РИА Новости информацию от диписточника. В Кремле отмечали, что в секторе Газа находятся много россиян, которые желают уехать из зоны боевых действий, пишет MK.ru.

При этом восемь граждан РФ находятся в плену палестинского движения ХАМАС. Их также готовы отпустить.

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Россияне покинут Газу в ближайшее время. Об этом сообщил диписточник РИА Новости. «Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из газы, ее можно ожидать в ближайшие дни», — передает РИА Новости информацию от диписточника. В Кремле отмечали, что в секторе Газа находятся много россиян, которые желают уехать из зоны боевых действий, пишет MK.ru. При этом восемь граждан РФ находятся в плену палестинского движения ХАМАС. Их также готовы отпустить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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