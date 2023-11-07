РИА Новости: россиян эвакуируют из Газы в ближайшие дни 07 ноября 2023 в 18:09 Размер текста - 17 + Война на Ближнем Востоке идет месяц Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Россияне покинут Газу в ближайшее время. Об этом сообщил диписточник РИА Новости. «Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из газы, ее можно ожидать в ближайшие дни», — передает РИА Новости информацию от диписточника. В Кремле отмечали, что в секторе Газа находятся много россиян, которые желают уехать из зоны боевых действий, пишет MK.ru . При этом восемь граждан РФ находятся в плену палестинского движения ХАМАС. Их также готовы отпустить. Россияне покинут Газу в ближайшее время. Об этом сообщил диписточник РИА Новости. «Россия надеется, что Израиль не будет препятствовать эвакуации россиян из газы, ее можно ожидать в ближайшие дни», — передает РИА Новости информацию от диписточника. В Кремле отмечали, что в секторе Газа находятся много россиян, которые желают уехать из зоны боевых действий, пишет MK.ru. При этом восемь граждан РФ находятся в плену палестинского движения ХАМАС. Их также готовы отпустить. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям