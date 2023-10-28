ХАМАС готово отпустить восемь россиян, находящихся в заложниках

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ХАМАС начало поиски заложников с гражданством России, заявил Муса Абу Марзук Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Россия передала палестинскому движению ХАМАС список из восьми заложников. После этого в секторе Газа их стали искать, чтобы отпустить. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список из восьми человек, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — рассказал РИА Новости Муса Абу Марзук. Он отметил, что на данный момент в секторе Газа проходят поиски российских граждан по списку.

Марзук уверяет, что как только они будут найдены, движение их отпустит. К заложникам ХАМАС относится как к гостям, дополняет член политбюро и глава отдела по внешним связям движения.

Ранее Израиль расширил наземные операции в секторе Газа после провала переговоров, пишет RT. На следующий день эскалации конфликта Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии в Газе.

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Россия передала палестинскому движению ХАМАС список из восьми заложников. После этого в секторе Газа их стали искать, чтобы отпустить. Об этом заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук. «От российской стороны, через МИД, мы получили список из восьми человек, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», — рассказал РИА Новости Муса Абу Марзук. Он отметил, что на данный момент в секторе Газа проходят поиски российских граждан по списку. Марзук уверяет, что как только они будут найдены, движение их отпустит. К заложникам ХАМАС относится как к гостям, дополняет член политбюро и глава отдела по внешним связям движения. Ранее Израиль расширил наземные операции в секторе Газа после провала переговоров, пишет RT. На следующий день эскалации конфликта Генассамблея ООН приняла резолюцию о перемирии в Газе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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