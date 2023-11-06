Эсеры ЯНАО нашли подвох в инновациях здравоохранения

Лидер «Справедливой России» Максим Лазарев заявил о нехватке медиков на Ямале

07 ноября 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

В «Справедливой России» уверены, что врачей на Ямале не хватает Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер партии «Справедливая Россия» в ЯНАО Максим Лазарев заявил о нехватке врачей в ЯНАО на фоне нововведений депздрава. Как сообщил депутат на своей странице во «ВКонтакте», в регионе дефицит специалистов узкого профиля. «Недавно в Минздраве признали, что в России есть дефицит врачей и Ямал — не исключение. Не хватает специалистов узкого профиля. Люди ждут неделями очереди к нужному врачу», — сообщает Лазарев. В депздраве ЯНАО опровергли информацию о нехватке специалистов и с начала ноября направляют пациентов на онлайн-прием. «Бывают ситуации, когда пациенты из маленьких больниц хотят иммунологов, гастроэнтерологов, аллергологов, а они не предусмотрены. [В этом случае] мы направляем на телемедицину», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители ЯНАО могут получить консультацию врача не выходя из дома. В ямальских поликлиниках начали проводить онлайн-консультации для пациентов. Новый сервис доступен северянам с 1 ноября.

Лидер партии «Справедливая Россия» в ЯНАО Максим Лазарев заявил о нехватке врачей в ЯНАО на фоне нововведений депздрава. Как сообщил депутат на своей странице во «ВКонтакте», в регионе дефицит специалистов узкого профиля. «Недавно в Минздраве признали, что в России есть дефицит врачей и Ямал — не исключение. Не хватает специалистов узкого профиля. Люди ждут неделями очереди к нужному врачу», — сообщает Лазарев. В депздраве ЯНАО опровергли информацию о нехватке специалистов и с начала ноября направляют пациентов на онлайн-прием. «Бывают ситуации, когда пациенты из маленьких больниц хотят иммунологов, гастроэнтерологов, аллергологов, а они не предусмотрены. [В этом случае] мы направляем на телемедицину», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители ЯНАО могут получить консультацию врача не выходя из дома. В ямальских поликлиниках начали проводить онлайн-консультации для пациентов. Новый сервис доступен северянам с 1 ноября.