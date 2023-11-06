06 ноября 2023
05 ноября 2023

Эсеры ЯНАО нашли подвох в инновациях здравоохранения

Лидер «Справедливой России» Максим Лазарев заявил о нехватке медиков на Ямале
© Служба новостей «URA.RU»
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XI съезд партии Справедливая Россия - За Правду. Москва, справедливая россия, ср, за правду
В «Справедливой России» уверены, что врачей на Ямале не хватает Фото:

Лидер партии «Справедливая Россия» в ЯНАО Максим Лазарев заявил о нехватке врачей в ЯНАО на фоне нововведений депздрава. Как сообщил депутат на своей странице во «ВКонтакте», в регионе дефицит специалистов узкого профиля.

«Недавно в Минздраве признали, что в России есть дефицит врачей и Ямал — не исключение. Не хватает специалистов узкого профиля. Люди ждут неделями очереди к нужному врачу», — сообщает Лазарев.

В депздраве ЯНАО опровергли информацию о нехватке специалистов и с начала ноября направляют пациентов на онлайн-прием. «Бывают ситуации, когда пациенты из маленьких больниц хотят иммунологов, гастроэнтерологов, аллергологов, а они не предусмотрены. [В этом случае] мы направляем на телемедицину», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители ЯНАО могут получить консультацию врача не выходя из дома. В ямальских поликлиниках начали проводить онлайн-консультации для пациентов. Новый сервис доступен северянам с 1 ноября.

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Лидер партии «Справедливая Россия» в ЯНАО Максим Лазарев заявил о нехватке врачей в ЯНАО на фоне нововведений депздрава. Как сообщил депутат на своей странице во «ВКонтакте», в регионе дефицит специалистов узкого профиля. «Недавно в Минздраве признали, что в России есть дефицит врачей и Ямал — не исключение. Не хватает специалистов узкого профиля. Люди ждут неделями очереди к нужному врачу», — сообщает Лазарев. В депздраве ЯНАО опровергли информацию о нехватке специалистов и с начала ноября направляют пациентов на онлайн-прием. «Бывают ситуации, когда пациенты из маленьких больниц хотят иммунологов, гастроэнтерологов, аллергологов, а они не предусмотрены. [В этом случае] мы направляем на телемедицину», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители ЯНАО могут получить консультацию врача не выходя из дома. В ямальских поликлиниках начали проводить онлайн-консультации для пациентов. Новый сервис доступен северянам с 1 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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