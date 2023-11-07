На замглавы МВД Дагестана завели уголовное дело 07 ноября 2023 в 18:53 Размер текста - 17 + Руфат Исмаилов задержан по делу о коррупции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Против замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело, его подозревают во взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. «Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении Юсмаилова», — передает РИА Новости информацию от УФСБ Дагестана. Отмечается, что Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело против замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова. Ранее Исмаилова задержали. В его доме и места работы прошли обыски. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году. Против замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело, его подозревают во взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. «Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении Юсмаилова», — передает РИА Новости информацию от УФСБ Дагестана. Отмечается, что Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело против замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова. Ранее Исмаилова задержали. В его доме и места работы прошли обыски. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям