На замглавы МВД Дагестана завели уголовное дело

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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, клетка, камуфляж
Руфат Исмаилов задержан по делу о коррупции Фото:
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Против замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело, его подозревают во взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

«Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении Юсмаилова», — передает РИА Новости информацию от УФСБ Дагестана. Отмечается, что Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело против замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова.

Ранее Исмаилова задержали. В его доме и места работы прошли обыски. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году.

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Против замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело, его подозревают во взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России. «Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении Юсмаилова», — передает РИА Новости информацию от УФСБ Дагестана. Отмечается, что Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело против замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова. Ранее Исмаилова задержали. В его доме и места работы прошли обыски. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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