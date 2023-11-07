На замглавы МВД Дагестана завели уголовное дело

Руфат Исмаилов задержан по делу о коррупции
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Против замглавы МВД Дагестана Руфата Исмаилова возбуждено уголовное дело, его подозревают во взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
«Возбуждено уголовное дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере в отношении Юсмаилова», — передает РИА Новости информацию от УФСБ Дагестана. Отмечается, что Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело против замначальника следственного управления МВД по республике Далгата Абдулгапурова.
Ранее Исмаилова задержали. В его доме и места работы прошли обыски. Исмаилов получил должность замглавы МВД Дагестана в 2019 году.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!