Свердловчанка не смогла улететь бортом «Уральских авиалиний» из-за нехватки мест

Екатеринбурженка не смогла улететь из Сочи по купленному билету на борт «Уральских авиалиний». По словам девушки, ей не хватило места в самолете, поскольку было продано больше билетов, чем кресел на борту.
Инцидент произошел 6 ноября на рейсе U6306. «Мы пришли к стойке регистрации за 15 минут, но нас не смогли зарегистрировать. Нам сказали, что просто не хватило места на борту, однако билеты мы купили за месяц до вылета», — пишет Е1.RU, ссылаясь на девушку.
В итоге пассажиры смогли вылететь следующим рейсом. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили URA.RU, что организовали служебную проверку по данному инциденту.
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