Свердловчанка не смогла улететь бортом «Уральских авиалиний» из-за нехватки мест

07 ноября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Рейс был 6 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбурженка не смогла улететь из Сочи по купленному билету на борт «Уральских авиалиний». По словам девушки, ей не хватило места в самолете, поскольку было продано больше билетов, чем кресел на борту. Инцидент произошел 6 ноября на рейсе U6306. «Мы пришли к стойке регистрации за 15 минут, но нас не смогли зарегистрировать. Нам сказали, что просто не хватило места на борту, однако билеты мы купили за месяц до вылета», — пишет Е1.RU, ссылаясь на девушку. В итоге пассажиры смогли вылететь следующим рейсом. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили URA.RU, что организовали служебную проверку по данному инциденту.

Екатеринбурженка не смогла улететь из Сочи по купленному билету на борт «Уральских авиалиний». По словам девушки, ей не хватило места в самолете, поскольку было продано больше билетов, чем кресел на борту. Инцидент произошел 6 ноября на рейсе U6306. «Мы пришли к стойке регистрации за 15 минут, но нас не смогли зарегистрировать. Нам сказали, что просто не хватило места на борту, однако билеты мы купили за месяц до вылета», — пишет Е1.RU, ссылаясь на девушку. В итоге пассажиры смогли вылететь следующим рейсом. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили URA.RU, что организовали служебную проверку по данному инциденту.