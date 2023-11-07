Свердловчанка не смогла улететь бортом «Уральских авиалиний» из-за нехватки мест

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, пустой аэропорт
Рейс был 6 ноября Фото:

Екатеринбурженка не смогла улететь из Сочи по купленному билету на борт «Уральских авиалиний». По словам девушки, ей не хватило места в самолете, поскольку было продано больше билетов, чем кресел на борту.

Инцидент произошел 6 ноября на рейсе U6306. «Мы пришли к стойке регистрации за 15 минут, но нас не смогли зарегистрировать. Нам сказали, что просто не хватило места на борту, однако билеты мы купили за месяц до вылета», — пишет Е1.RU, ссылаясь на девушку.

В итоге пассажиры смогли вылететь следующим рейсом. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили URA.RU, что организовали служебную проверку по данному инциденту.

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Екатеринбурженка не смогла улететь из Сочи по купленному билету на борт «Уральских авиалиний». По словам девушки, ей не хватило места в самолете, поскольку было продано больше билетов, чем кресел на борту. Инцидент произошел 6 ноября на рейсе U6306. «Мы пришли к стойке регистрации за 15 минут, но нас не смогли зарегистрировать. Нам сказали, что просто не хватило места на борту, однако билеты мы купили за месяц до вылета», — пишет Е1.RU, ссылаясь на девушку. В итоге пассажиры смогли вылететь следующим рейсом. В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили URA.RU, что организовали служебную проверку по данному инциденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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