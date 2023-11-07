Депутат Рады сообщил, что главкома ВСУ Залужного собираются уволить 07 ноября 2023 в 19:37 Размер текста - 17 + В минобороны Украины подали петицию об увольнении Валерия Залужного Фото: Официальный сайт президента Украины Министр обороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев. «Министр обороны подал петицию <…> об освобождении главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного», — заявил Арьев в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Он отметил, что информация не подтверждена. По его словам, действия Умерова могут быть просто элементом шантажа и давления на Залужного. Ранее в СМИ сообщили, что украинский глава Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между Зеленским и Валерием Залужным стал публичным, передает телеканал 360. Министр обороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев. «Министр обороны подал петицию <…> об освобождении главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного», — заявил Арьев в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Он отметил, что информация не подтверждена. По его словам, действия Умерова могут быть просто элементом шантажа и давления на Залужного. Ранее в СМИ сообщили, что украинский глава Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между Зеленским и Валерием Залужным стал публичным, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям