Депутат Рады сообщил, что главкома ВСУ Залужного собираются уволить

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
В минобороны Украины подали петицию об увольнении Валерия Залужного Фото:

Министр обороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев.

«Министр обороны подал петицию <…> об освобождении главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного», — заявил Арьев в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Он отметил, что информация не подтверждена. По его словам, действия Умерова могут быть просто элементом шантажа и давления на Залужного.

Ранее в СМИ сообщили, что украинский глава Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между Зеленским и Валерием Залужным стал публичным, передает телеканал 360.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров подал петицию об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил депутат Верховной рады Владимир Арьев. «Министр обороны подал петицию <…> об освобождении главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного», — заявил Арьев в соцсети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной). Он отметил, что информация не подтверждена. По его словам, действия Умерова могут быть просто элементом шантажа и давления на Залужного. Ранее в СМИ сообщили, что украинский глава Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что конфликт между Зеленским и Валерием Залужным стал публичным, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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