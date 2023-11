В Китае заявили, что Зеленский открыл «второй фронт»

07 ноября 2023

Запад может принять решение не отправлять Владимиру Зеленскому оружие и денежную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский президент Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Об этом сообщили в газете Asia Times. «Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что „<…> прорыва, скорее всего, не будет“. Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Запад может решить больше не отправлять на Украину оружие и денежную помощь, «рекламируя» патовую ситуацию на фронте. В газете отметили, что провокационные заявления у киевского режима только усугубляют ситуацию. По мнению автора, у Зеленского остается лишь два пути решения проблем — поменять политику, которую он продолжает вести, или же ждать неизбежного. Ранее Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик и не смогут «глубокий и красивый прорыв», передает телеканал 360. Украинские бойцы признают, что проигрывают военный конфликт с РФ и они недовольны такой обстановкой.

