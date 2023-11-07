В Китае заявили, что Зеленский открыл «второй фронт»

Asia Times: Владимир Зеленский начал войну против своих военачальников
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Запад может принять решение не отправлять Владимиру Зеленскому оружие и денежную помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Об этом сообщили в газете Asia Times.

«Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что „<…> прорыва, скорее всего, не будет“. Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Запад может решить больше не отправлять на Украину оружие и денежную помощь, «рекламируя» патовую ситуацию на фронте.

В газете отметили, что провокационные заявления у киевского режима только усугубляют ситуацию. По мнению автора, у Зеленского остается лишь два пути решения проблем — поменять политику, которую он продолжает вести, или же ждать неизбежного.

Ранее Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик и не смогут «глубокий и красивый прорыв», передает телеканал 360. Украинские бойцы признают, что проигрывают военный конфликт с РФ и они недовольны такой обстановкой.

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Украинский президент Владимир Зеленский «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Об этом сообщили в газете Asia Times. «Он отчитал главу армии Валерия Залужного, который на прошлой неделе заявил в интервью журналу The Economist, что „<…> прорыва, скорее всего, не будет“. Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Запад может решить больше не отправлять на Украину оружие и денежную помощь, «рекламируя» патовую ситуацию на фронте. В газете отметили, что провокационные заявления у киевского режима только усугубляют ситуацию. По мнению автора, у Зеленского остается лишь два пути решения проблем — поменять политику, которую он продолжает вести, или же ждать неизбежного. Ранее Валерий Залужный заявил, что ВСУ зашли в тупик и не смогут «глубокий и красивый прорыв», передает телеканал 360. Украинские бойцы признают, что проигрывают военный конфликт с РФ и они недовольны такой обстановкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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