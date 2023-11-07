Полковник Пентагона Диммик: Украина рискует остаться без бронетехники в 2024 году

Полковник Пентагона Диммик: ВСУ рискуют остаться без бронетехники в 2024 году

07 ноября 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Мэтт Диммик сообщил, что в 2024 году Украина рискует остаться без техники Фото: U.S. Army National Guard / Staff Sgt. Ron Lee © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европа не в состоянии оказать военную поддержку, которую США предоставляют Украине. Об этом сообщил полковник Пентагона Мэтт Диммик. По его словам, Украина в 2024 году может остаться без бронетехники из-за нехватки средств у западных стран. «Реальный эффект наступит в новом году, если не будет последующего законопроекта [о поддержке Украине] — когда он появится, начнется значительное влияние. Больше никакой бронетехники, никаких ракетных батарей Patriot, ничего из того ценного, что защищает украинские города, инфраструктуру и войска на передовой», — заявил Диммик в беседе с The Times. По его словам, Европа не сможет оказать ту помощь, которую США предложили Украине. Он отметил, что задержки в оплате счетов за поставки оружия уже вынуждают киевский режим ограничивать использование своих систем ПВО. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не может зависеть лишь от поддержки США, поэтому сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение оказания поддержки ВСУ приведет к «ужасным последствиям для Украины и Европы», передает RT.

Европа не в состоянии оказать военную поддержку, которую США предоставляют Украине. Об этом сообщил полковник Пентагона Мэтт Диммик. По его словам, Украина в 2024 году может остаться без бронетехники из-за нехватки средств у западных стран. «Реальный эффект наступит в новом году, если не будет последующего законопроекта [о поддержке Украине] — когда он появится, начнется значительное влияние. Больше никакой бронетехники, никаких ракетных батарей Patriot, ничего из того ценного, что защищает украинские города, инфраструктуру и войска на передовой», — заявил Диммик в беседе с The Times. По его словам, Европа не сможет оказать ту помощь, которую США предложили Украине. Он отметил, что задержки в оплате счетов за поставки оружия уже вынуждают киевский режим ограничивать использование своих систем ПВО. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не может зависеть лишь от поддержки США, поэтому сейчас активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что прекращение оказания поддержки ВСУ приведет к «ужасным последствиям для Украины и Европы», передает RT.