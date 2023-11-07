Водитель не заметил пешехода в тумане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе от Коелги до Троицка в Челябинской области мужчина задавил пенсионерку. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе областной госавтоинспекции, причиной ДТП стал туман, в котором водитель не увидел пешехода.

«Водитель в условиях тумана, управляя автомобилем BMW 528, совершил наезд на 74-летнего пешехода. По предварительным данным, потерпевшая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там отметили, что от полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В ведомстве напомнили водителям, что при движении в тумане, помимо фар ближнего света, необходимо использовать противотуманки — так автомобиль будет более заметен на дороге. Пешеходам же посоветовали обозначать водителям свое намерение перейти проезжую часть, носить более заметную одежду, не отвлекаться на телефон или наушники.