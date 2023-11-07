Челябинец задавил пенсионерку, не заметив ее в тумане. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Водитель не заметил пешехода в тумане Фото:

На трассе от Коелги до Троицка в Челябинской области мужчина задавил пенсионерку. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе областной госавтоинспекции, причиной ДТП стал туман, в котором водитель не увидел пешехода.

«Водитель в условиях тумана, управляя автомобилем BMW 528, совершил наезд на 74-летнего пешехода. По предварительным данным, потерпевшая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

Там отметили, что от полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП.

В ведомстве напомнили водителям, что при движении в тумане, помимо фар ближнего света, необходимо использовать противотуманки — так автомобиль будет более заметен на дороге. Пешеходам же посоветовали обозначать водителям свое намерение перейти проезжую часть, носить более заметную одежду, не отвлекаться на телефон или наушники.

Водитель не заметил пешехода в тумане
Водитель не заметил пешехода в тумане
Фото:

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На трассе от Коелги до Троицка в Челябинской области мужчина задавил пенсионерку. Как сообщили URA.RU 7 ноября в пресс-службе областной госавтоинспекции, причиной ДТП стал туман, в котором водитель не увидел пешехода. «Водитель в условиях тумана, управляя автомобилем BMW 528, совершил наезд на 74-летнего пешехода. По предварительным данным, потерпевшая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. Там отметили, что от полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП. В ведомстве напомнили водителям, что при движении в тумане, помимо фар ближнего света, необходимо использовать противотуманки — так автомобиль будет более заметен на дороге. Пешеходам же посоветовали обозначать водителям свое намерение перейти проезжую часть, носить более заметную одежду, не отвлекаться на телефон или наушники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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