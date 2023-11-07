Источник РИА Новости опроверг нападение на президента Палестины

07 ноября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Махмуд Аббаса полностью здоров, покушения не было, сообщает источник Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Источник РИА Новости в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса сообщает, что на главу государства не покушались. Ранее турецкие СМИ сообщали об обратном. «Источник опроверг сообщения в СМИ об „обстреле“ кортежа Аббаса. Президент полностью здоров и работает в своем офисе в Рамаллахе», — передает РИА Новости. При этом информация о нападении на президентский кортеж тоже фейк, со слов источника. Ранее турецкая газета Yeni Safak сообщила, что на Аббаса совершено нападение. Был убит один из его охранников. Больше подробностей не было.

Источник РИА Новости в администрации президента Палестины Махмуда Аббаса сообщает, что на главу государства не покушались. Ранее турецкие СМИ сообщали об обратном. «Источник опроверг сообщения в СМИ об „обстреле“ кортежа Аббаса. Президент полностью здоров и работает в своем офисе в Рамаллахе», — передает РИА Новости. При этом информация о нападении на президентский кортеж тоже фейк, со слов источника. Ранее турецкая газета Yeni Safak сообщила, что на Аббаса совершено нападение. Был убит один из его охранников. Больше подробностей не было.