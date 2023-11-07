На президента Палестины Аббаса совершено нападение. Видео

07 ноября 2023 в 21:08 Размер текста - 17 +

Неизвестные напали на конвой президента Палестины Махмуда Аббаса. Был убит охранник. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak. «Было совершено вооруженное нападение на конвой президента Палестины Махмуда Аббаса. Один охранник убит», — говорится в материале. Отмечается, что нападение могла организовать местная группировка. Та накануне дала Аббасу сутки, чтобы тот принял меры в поддержку сектора Газа. За два дня до этого госсекретарь США Энтони Блинкен лично переговорил с президентом Палестины. Они обсудили ситуацию в анклаве. Во время встречи Аббас заявил, что Израиль должен остановить огонь. Однако члены группировки заявили, что поводом для провокации стали другие слова Аббас Блинкену. Тот высказался: «Ликвидируйте ХАМАС, и мы будем править Газой», передает Yeni Safak. На данный момент Израиль взял в окружение Газу, пишет RT. К тому же военные получили доступ к подземным туннелям палестинского движения ХАМАС. При этом в Армии обороны страны заявили, что военные готовы атаковать весь Ближний Восток в случае угрозы.