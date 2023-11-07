Челябинские полицейские почтили память погибших коллег. Видео

07 ноября 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Имена героев высечены на мраморных стелах мемориального комплекса «Стражам правопорядка» Фото: Илья Московец © URA.RU Полицейские Челябинской области почтили память коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «8 ноября — День памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полицейские области почтили память погибших коллег, зачитав трогательное стихотворение», — отметили URA.RU в региональном главке. Солистка вокального ансамбля ГУ МВД области Лолита Елкина исполнила строки произведения «Любимые не умирают». Имена 232 сотрудников, не вернувшихся со служебного задания, высечены на мраморных стелах мемориального комплекса «Стражам правопорядка». У каждого из них свой подвиг: одни сражались в годы Великой Отечественной войны, другие выполняли задачи по поддержанию конституционного порядка на Северо-Кавказе, третьи боролись с преступностью в регионе.

Полицейские Челябинской области почтили память коллег, погибших при выполнении служебных обязанностей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «8 ноября — День памяти сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей. Полицейские области почтили память погибших коллег, зачитав трогательное стихотворение», — отметили URA.RU в региональном главке. Солистка вокального ансамбля ГУ МВД области Лолита Елкина исполнила строки произведения «Любимые не умирают». Имена 232 сотрудников, не вернувшихся со служебного задания, высечены на мраморных стелах мемориального комплекса «Стражам правопорядка». У каждого из них свой подвиг: одни сражались в годы Великой Отечественной войны, другие выполняли задачи по поддержанию конституционного порядка на Северо-Кавказе, третьи боролись с преступностью в регионе.