Израиль назвал условие для паузы в войне с ХАМАС

Минобороны Израиля: страна остановит огонь, когда одержит победу над ХАМАС

07 ноября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Йоав Галант заявил, что Израиль прекратит военные действия, когда одержит победу над ХАМАС Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока там не освободят пленных. Об этом сообщил глава минобороны страны Йоав Галант. По его словам, Израиль остановит огонь, когда одержит победу над палестинским движением ХАМАС. «Хочу сказать вам, что для меня гуманитарная пауза — это в первую очередь наши заложники, в первую очередь наши женщины, дети и старики. <…> Не будет гуманитарной паузы без возвращения заложников», — заявил Галант в прямом эфире телеканала Mbezeq Live News . Он отметил, что военные действия не прекратятся до полной победы над ХАМАС. Ранее администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы Израиль сделал гуманитарную паузу в секторе Газа на фоне конфликта с ХАМАС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы, передает RT.

Израиль не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа, пока там не освободят пленных. Об этом сообщил глава минобороны страны Йоав Галант. По его словам, Израиль остановит огонь, когда одержит победу над палестинским движением ХАМАС. «Хочу сказать вам, что для меня гуманитарная пауза — это в первую очередь наши заложники, в первую очередь наши женщины, дети и старики. <…> Не будет гуманитарной паузы без возвращения заложников», — заявил Галант в прямом эфире телеканала Mbezeq Live News. Он отметил, что военные действия не прекратятся до полной победы над ХАМАС. Ранее администрация президента США Джо Байдена настаивает на том, чтобы Израиль сделал гуманитарную паузу в секторе Газа на фоне конфликта с ХАМАС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для российской стороны очень важно, чтобы в секторе Газа были обеспечены гуманитарные паузы, передает RT.