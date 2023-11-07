07 ноября 2023

Суд отменил наказание курганцу, давшему взятку за получение водительских прав

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд отменил наказание курганцу, который пытался дать взятку Фото:

Жителя Курганской области, который через посредника пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы получить водительские права, освободили от наказания из-за содействия в раскрытии преступления. Обвиняемому пришлось рассказать полиции о даче взятки, так как деньги, предназначенные для этого, украл посредник, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Обвиняемый передал посреднику взятку в размере 15 400 рублей, чтобы тот отдал ее одному из сотрудников ГИБДД для получения водительских прав. Мужчина активно содействовал раскрытию преступления, поэтому освобождается от уголовной ответственности за него», — указано в документе.

Подсудимый не захотел самостоятельно сдавать экзамен для получения водительского удостоверения, поэтому решил дать взятку через посредника должностному лицу. В это же время он нашел на сайте Avito объявление о помощи в получении прав, связался с посредником и договорился о встрече. Обвиняемый перевел деньги, но не смог до конца завершить начатое, так как его обманули. В суде мужчина пояснил, что подавая заявлении о краже денег, он понимал, что ему придется сообщить и о попытке дать взятку.

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Жителя Курганской области, который через посредника пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы получить водительские права, освободили от наказания из-за содействия в раскрытии преступления. Обвиняемому пришлось рассказать полиции о даче взятки, так как деньги, предназначенные для этого, украл посредник, сообщается на сайте Курганского городского суда. «Обвиняемый передал посреднику взятку в размере 15 400 рублей, чтобы тот отдал ее одному из сотрудников ГИБДД для получения водительских прав. Мужчина активно содействовал раскрытию преступления, поэтому освобождается от уголовной ответственности за него», — указано в документе. Подсудимый не захотел самостоятельно сдавать экзамен для получения водительского удостоверения, поэтому решил дать взятку через посредника должностному лицу. В это же время он нашел на сайте Avito объявление о помощи в получении прав, связался с посредником и договорился о встрече. Обвиняемый перевел деньги, но не смог до конца завершить начатое, так как его обманули. В суде мужчина пояснил, что подавая заявлении о краже денег, он понимал, что ему придется сообщить и о попытке дать взятку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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