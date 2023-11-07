Суд отменил наказание курганцу, давшему взятку за получение водительских прав

Суд отменил наказание курганцу, который пытался дать взятку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Курганской области, который через посредника пытался дать взятку сотруднику ГИБДД, чтобы получить водительские права, освободили от наказания из-за содействия в раскрытии преступления. Обвиняемому пришлось рассказать полиции о даче взятки, так как деньги, предназначенные для этого, украл посредник, сообщается на сайте Курганского городского суда.

«Обвиняемый передал посреднику взятку в размере 15 400 рублей, чтобы тот отдал ее одному из сотрудников ГИБДД для получения водительских прав. Мужчина активно содействовал раскрытию преступления, поэтому освобождается от уголовной ответственности за него», — указано в документе.

Подсудимый не захотел самостоятельно сдавать экзамен для получения водительского удостоверения, поэтому решил дать взятку через посредника должностному лицу. В это же время он нашел на сайте Avito объявление о помощи в получении прав, связался с посредником и договорился о встрече. Обвиняемый перевел деньги, но не смог до конца завершить начатое, так как его обманули. В суде мужчина пояснил, что подавая заявлении о краже денег, он понимал, что ему придется сообщить и о попытке дать взятку.