Сегодня у Сергея Лазарева состоится второй концерт в Перми
Российский певец Сергей Лазарев остался недоволен пермским пятизвездочным отелем. В соцсетях он выложил видео, где показал желтые пятна в ванне.
«Я не устраиваю никакие скандалы, но как мне на это реагировать, объясните, пожалуйста? Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть?» — комментирует Лазарев запись, на которой видно, что ванна в номере отеля с желтыми подтеками.
По словам артиста из-за этого ему пришлось сменить отель. Лазарев выступил в Перми 7 ноября. 8 ноября в городе у него состоится второе выступление.
Из-за пятен в ванне артисту пришлось сменить отель
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