Певца Сергея Лазарева ужаснула ванна в пермском отеле. Скрин

08 ноября 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Сегодня у Сергея Лазарева состоится второй концерт в Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский певец Сергей Лазарев остался недоволен пермским пятизвездочным отелем. В соцсетях он выложил видео, где показал желтые пятна в ванне. «Я не устраиваю никакие скандалы, но как мне на это реагировать, объясните, пожалуйста? Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть?» — комментирует Лазарев запись, на которой видно, что ванна в номере отеля с желтыми подтеками. По словам артиста из-за этого ему пришлось сменить отель. Лазарев выступил в Перми 7 ноября. 8 ноября в городе у него состоится второе выступление. Из-за пятен в ванне артисту пришлось сменить отель Скрин с видео из соцсетей Сергея Лазарева

Российский певец Сергей Лазарев остался недоволен пермским пятизвездочным отелем. В соцсетях он выложил видео, где показал желтые пятна в ванне. «Я не устраиваю никакие скандалы, но как мне на это реагировать, объясните, пожалуйста? Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть?» — комментирует Лазарев запись, на которой видно, что ванна в номере отеля с желтыми подтеками. По словам артиста из-за этого ему пришлось сменить отель. Лазарев выступил в Перми 7 ноября. 8 ноября в городе у него состоится второе выступление.