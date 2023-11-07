07 ноября 2023

Певца Сергея Лазарева ужаснула ванна в пермском отеле. Скрин

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Сергей Лазарев на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, лазарев сергей
Сегодня у Сергея Лазарева состоится второй концерт в Перми Фото:

Российский певец Сергей Лазарев остался недоволен пермским пятизвездочным отелем. В соцсетях он выложил видео, где показал желтые пятна в ванне.

«Я не устраиваю никакие скандалы, но как мне на это реагировать, объясните, пожалуйста? Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть?» — комментирует Лазарев запись, на которой видно, что ванна в номере отеля с желтыми подтеками.

По словам артиста из-за этого ему пришлось сменить отель. Лазарев выступил в Перми 7 ноября. 8 ноября в городе у него состоится второе выступление.

Из-за пятен в ванне артисту пришлось сменить отель
Из-за пятен в ванне артисту пришлось сменить отель

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Российский певец Сергей Лазарев остался недоволен пермским пятизвездочным отелем. В соцсетях он выложил видео, где показал желтые пятна в ванне. «Я не устраиваю никакие скандалы, но как мне на это реагировать, объясните, пожалуйста? Вот я смотрю на это. Что вот это такое? Это чистая ванна? Вот это как может быть?» — комментирует Лазарев запись, на которой видно, что ванна в номере отеля с желтыми подтеками. По словам артиста из-за этого ему пришлось сменить отель. Лазарев выступил в Перми 7 ноября. 8 ноября в городе у него состоится второе выступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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