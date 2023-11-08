В РФ появится возможность снимать цифровой рубль в банкоматах

08 ноября 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Цифровой рубль можно будет снять наличными, рассказали в ВСБ Фото: Алексей Андронов © URA.RU Российский банк ВТБ разработал технологию, которая позволит снимать цифровой рубль наличными через банкомат. Об этом стало известно на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. При этом изначально суть цифрового рубля заключалась в том, чтобы деньги хранились в электронном кошельке под контролем Центробанка. «Функционал [снятия цифрового рубля] будет доступен пользователям ВТБ Онлайн. <…> Получить деньги клиенты смогут в любом из 14 тысяч банкоматов по всей России. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала будут поступать на безналичный счет, после чего будут доступны для получения с банковского счета», — уточнили журналистам «Известий» в пресс-службе банка ВТБ. Перевод цифрового рубля на банковский счет будет происходить бесшовно. Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах станет большим шагом для понимания концепции цифрового рубля и его массового запуска. Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. В июле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении новой валюты. В августе стартовал пилотный проект, передает РАПСИ. Основное отличие цифрового рубля заключается в том, что все операции с цифровым рублем контролируются Центробанком. Цифровые деньги из электронного кошелька нельзя будет передавать, их нельзя будет украсть. При этом отмечается, что банкиры России до сих пор не понимают принципов новой валюты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский банк ВТБ разработал технологию, которая позволит снимать цифровой рубль наличными через банкомат. Об этом стало известно на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023. При этом изначально суть цифрового рубля заключалась в том, чтобы деньги хранились в электронном кошельке под контролем Центробанка. «Функционал [снятия цифрового рубля] будет доступен пользователям ВТБ Онлайн. <…> Получить деньги клиенты смогут в любом из 14 тысяч банкоматов по всей России. Во время снятия наличных со счета цифрового рубля денежные средства сначала будут поступать на безналичный счет, после чего будут доступны для получения с банковского счета», — уточнили журналистам «Известий» в пресс-службе банка ВТБ. Перевод цифрового рубля на банковский счет будет происходить бесшовно. Заместитель председателя правления ВТБ Георгий Горшков отметил, что запуск технологии по снятию цифровых рублей в банкоматах станет большим шагом для понимания концепции цифрового рубля и его массового запуска. Цифровой рубль — это новая форма национальной валюты. В июле текущего года президент РФ Владимир Путин подписал закон о внедрении новой валюты. В августе стартовал пилотный проект, передает РАПСИ. Основное отличие цифрового рубля заключается в том, что все операции с цифровым рублем контролируются Центробанком. Цифровые деньги из электронного кошелька нельзя будет передавать, их нельзя будет украсть. При этом отмечается, что банкиры России до сих пор не понимают принципов новой валюты.