11 сентября 2023

Цифровой рубль спровоцирует рост стоимости кредитов в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов Фото:

Запуск цифрового рубля приведет к росту стоимости кредитов. О подъеме ставок минимум на 0,5 процентных пункта сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

«Если предположить, что ключевая ставка регулятора в среднем будет составлять 7,5%, то общая стоимость всех привлеченных денег для банков, в том числе кредитов ЦБ, увеличится на 0,5—0,53 процентных пункта. Тогда на эти же показатели увеличится стоимость предлагаемых займов для физических и юридических лиц», — цитируют слова Войлукова «Известия».

В статье указано, что эксперты не видят прямой корреляции между внедрением цифрового рубля и ростом стоимости кредитов. Однако последствия будут зависеть от спроса на новый вид денежных средств.

Ранее стало известно о том, что лишь 10% россиян в данный момент готовы отказаться от наличных в пользу цифрового рубля. В пользу своего выбора они называют отсутствие риска получить мятую, рваную или поддельную банкноту, а также возможность ее утери.

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Запуск цифрового рубля приведет к росту стоимости кредитов. О подъеме ставок минимум на 0,5 процентных пункта сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. «Если предположить, что ключевая ставка регулятора в среднем будет составлять 7,5%, то общая стоимость всех привлеченных денег для банков, в том числе кредитов ЦБ, увеличится на 0,5—0,53 процентных пункта. Тогда на эти же показатели увеличится стоимость предлагаемых займов для физических и юридических лиц», — цитируют слова Войлукова «Известия». В статье указано, что эксперты не видят прямой корреляции между внедрением цифрового рубля и ростом стоимости кредитов. Однако последствия будут зависеть от спроса на новый вид денежных средств. Ранее стало известно о том, что лишь 10% россиян в данный момент готовы отказаться от наличных в пользу цифрового рубля. В пользу своего выбора они называют отсутствие риска получить мятую, рваную или поддельную банкноту, а также возможность ее утери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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