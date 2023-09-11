Цифровой рубль спровоцирует рост стоимости кредитов в РФ

12 сентября 2023 в 03:40 Размер текста - 17 +

Запуск цифрового рубля увеличит стоимость кредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Запуск цифрового рубля приведет к росту стоимости кредитов. О подъеме ставок минимум на 0,5 процентных пункта сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. «Если предположить, что ключевая ставка регулятора в среднем будет составлять 7,5%, то общая стоимость всех привлеченных денег для банков, в том числе кредитов ЦБ, увеличится на 0,5—0,53 процентных пункта. Тогда на эти же показатели увеличится стоимость предлагаемых займов для физических и юридических лиц», — цитируют слова Войлукова «Известия». В статье указано, что эксперты не видят прямой корреляции между внедрением цифрового рубля и ростом стоимости кредитов. Однако последствия будут зависеть от спроса на новый вид денежных средств. Ранее стало известно о том, что лишь 10% россиян в данный момент готовы отказаться от наличных в пользу цифрового рубля. В пользу своего выбора они называют отсутствие риска получить мятую, рваную или поддельную банкноту, а также возможность ее утери.

Запуск цифрового рубля приведет к росту стоимости кредитов. О подъеме ставок минимум на 0,5 процентных пункта сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. «Если предположить, что ключевая ставка регулятора в среднем будет составлять 7,5%, то общая стоимость всех привлеченных денег для банков, в том числе кредитов ЦБ, увеличится на 0,5—0,53 процентных пункта. Тогда на эти же показатели увеличится стоимость предлагаемых займов для физических и юридических лиц», — цитируют слова Войлукова «Известия». В статье указано, что эксперты не видят прямой корреляции между внедрением цифрового рубля и ростом стоимости кредитов. Однако последствия будут зависеть от спроса на новый вид денежных средств. Ранее стало известно о том, что лишь 10% россиян в данный момент готовы отказаться от наличных в пользу цифрового рубля. В пользу своего выбора они называют отсутствие риска получить мятую, рваную или поддельную банкноту, а также возможность ее утери.