Таможенники не дали ввезти в Челябинск коврики, платки и четки из Таджикистана

08 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

Гражданка уверяла таможенников, что привезла товары в качестве подарков для друзей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Таможенники в аэропорту Баландино в Челябинске остановили женщину, прилетевшую из Душанбе, которая пыталась пронести через «зеленый коридор» две сумки с платками, ковриками и четками. Как сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе Челябинской таможни, у сотрудников возникли сомнения, что весь объем товаров предназначался для личного пользования. «В результате досмотра среди личных вещей в багаже сотрудники таможни обнаружили 38 текстильных ковриков, 49 платков и 100 четок из бусин. Гражданка уверяла, что товары предназначались в качестве подарков для ее друзей. Однако таможенники признали содержимое багажа коммерческой партией, которую необходимо было заранее продекларировать, а не товарами для личного пользования», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. На гражданку было возбуждено дело об административном правонарушении. Всего же с начала года челябинские таможенники выявили свыше 80 фактов недекларирования товаров.

Таможенники в аэропорту Баландино в Челябинске остановили женщину, прилетевшую из Душанбе, которая пыталась пронести через «зеленый коридор» две сумки с платками, ковриками и четками. Как сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе Челябинской таможни, у сотрудников возникли сомнения, что весь объем товаров предназначался для личного пользования. «В результате досмотра среди личных вещей в багаже сотрудники таможни обнаружили 38 текстильных ковриков, 49 платков и 100 четок из бусин. Гражданка уверяла, что товары предназначались в качестве подарков для ее друзей. Однако таможенники признали содержимое багажа коммерческой партией, которую необходимо было заранее продекларировать, а не товарами для личного пользования», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. На гражданку было возбуждено дело об административном правонарушении. Всего же с начала года челябинские таможенники выявили свыше 80 фактов недекларирования товаров.