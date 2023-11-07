07 ноября 2023

Таможенники не дали ввезти в Челябинск коврики, платки и четки из Таджикистана

© Служба новостей «URA.RU»
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Таможенный пост «Аэропорт Баландино», прибытие рейса Душанбе - Челябинск. Челябинск , таможня, служебная собака, таможенный контроль, досмотр багажа
Гражданка уверяла таможенников, что привезла товары в качестве подарков для друзей Фото:

Таможенники в аэропорту Баландино в Челябинске остановили женщину, прилетевшую из Душанбе, которая пыталась пронести через «зеленый коридор» две сумки с платками, ковриками и четками. Как сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе Челябинской таможни, у сотрудников возникли сомнения, что весь объем товаров предназначался для личного пользования.

«В результате досмотра среди личных вещей в багаже сотрудники таможни обнаружили 38 текстильных ковриков, 49 платков и 100 четок из бусин. Гражданка уверяла, что товары предназначались в качестве подарков для ее друзей. Однако таможенники признали содержимое багажа коммерческой партией, которую необходимо было заранее продекларировать, а не товарами для личного пользования», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

На гражданку было возбуждено дело об административном правонарушении. Всего же с начала года челябинские таможенники выявили свыше 80 фактов недекларирования товаров.

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Таможенники в аэропорту Баландино в Челябинске остановили женщину, прилетевшую из Душанбе, которая пыталась пронести через «зеленый коридор» две сумки с платками, ковриками и четками. Как сообщили URA.RU 8 ноября в пресс-службе Челябинской таможни, у сотрудников возникли сомнения, что весь объем товаров предназначался для личного пользования. «В результате досмотра среди личных вещей в багаже сотрудники таможни обнаружили 38 текстильных ковриков, 49 платков и 100 четок из бусин. Гражданка уверяла, что товары предназначались в качестве подарков для ее друзей. Однако таможенники признали содержимое багажа коммерческой партией, которую необходимо было заранее продекларировать, а не товарами для личного пользования», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. На гражданку было возбуждено дело об административном правонарушении. Всего же с начала года челябинские таможенники выявили свыше 80 фактов недекларирования товаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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