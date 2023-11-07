07 ноября 2023

В Копейске назначили нового вице-мэра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в Копейске Челябинск, администрация копейского городского округа
В администрации Копейска назначили нового руководителя аппарата Фото:

В Копейске (Челябинская область) назначили нового руководителя аппарата городской администрации в статусе заместителя главы. Об этом 8 ноября сообщили в городской администрации.

«На должность заместителя главы Копейского городского округа, руководителя аппарата администрации Копейского городского округа назначена Юлия Викторовна Кем. Назначение произошло 8 ноября 2023 года», — уточнили в администрации.

Юлия Кем родилась 29 января 1988 года. В 2010 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2010 года работала в администрации Копейска. Была руководителем управления имущества, а также правового управления администрации городского округа.

Юлия Кем трудится в администрации Копйеска с 2010 года
Юлия Кем трудится в администрации Копйеска с 2010 года
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) назначили нового руководителя аппарата городской администрации в статусе заместителя главы. Об этом 8 ноября сообщили в городской администрации. «На должность заместителя главы Копейского городского округа, руководителя аппарата администрации Копейского городского округа назначена Юлия Викторовна Кем. Назначение произошло 8 ноября 2023 года», — уточнили в администрации. Юлия Кем родилась 29 января 1988 года. В 2010 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2010 года работала в администрации Копейска. Была руководителем управления имущества, а также правового управления администрации городского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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