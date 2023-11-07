В администрации Копейска назначили нового руководителя аппарата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) назначили нового руководителя аппарата городской администрации в статусе заместителя главы. Об этом 8 ноября сообщили в городской администрации.

«На должность заместителя главы Копейского городского округа, руководителя аппарата администрации Копейского городского округа назначена Юлия Викторовна Кем. Назначение произошло 8 ноября 2023 года», — уточнили в администрации.

Юлия Кем родилась 29 января 1988 года. В 2010 году окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция». С 2010 года работала в администрации Копейска. Была руководителем управления имущества, а также правового управления администрации городского округа.