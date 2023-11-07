07 ноября 2023

Суд нашел у экс-чиновника из ХМАО незаконный доход на 9 миллионов рублей

Суд ХМАО заставил бывшего госслужащего вернуть 9 миллионов рублей в бюджет
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-чиновник из Ханты-Мансийска не смог подтвердить законность денег на своих счетах Фото:

Суд ХМАО заставил бывшего чиновника из Ханты-Мансийска вернуть девять миллионов рублей, законность получения которых он не смог подтвердить. В пресс-службе прокуратуры ХМАО URA.RU сообщили, что иск о возвращении денежных средств в доход государства подал прокурор.

«В ХМАО суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства почти девяти миллионов рублей, законность получения которых бывшим муниципальным служащим не подтверждена. Установлено, что денежные средства поступили на банковские счета бывшего муниципального служащего администрации Ханты-Мансийска и его супруги в 2021—2022 году», — сообщили в прокуратуре ХМАО.

Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролируют исполнение решения суда.

Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник департамента экономического развития ХМАО вернет в бюджет государства деньги, которые получил от предпринимателей. За взятки он помогал бизнесменам получить лицензию на сбор лома черных и цветных металлов.

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Суд ХМАО заставил бывшего чиновника из Ханты-Мансийска вернуть девять миллионов рублей, законность получения которых он не смог подтвердить. В пресс-службе прокуратуры ХМАО URA.RU сообщили, что иск о возвращении денежных средств в доход государства подал прокурор. «В ХМАО суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства почти девяти миллионов рублей, законность получения которых бывшим муниципальным служащим не подтверждена. Установлено, что денежные средства поступили на банковские счета бывшего муниципального служащего администрации Ханты-Мансийска и его супруги в 2021—2022 году», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролируют исполнение решения суда. Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник департамента экономического развития ХМАО вернет в бюджет государства деньги, которые получил от предпринимателей. За взятки он помогал бизнесменам получить лицензию на сбор лома черных и цветных металлов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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