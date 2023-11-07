Суд нашел у экс-чиновника из ХМАО незаконный доход на 9 миллионов рублей

Суд ХМАО заставил бывшего чиновника из Ханты-Мансийска вернуть девять миллионов рублей, законность получения которых он не смог подтвердить. В пресс-службе прокуратуры ХМАО URA.RU сообщили, что иск о возвращении денежных средств в доход государства подал прокурор.
«В ХМАО суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства почти девяти миллионов рублей, законность получения которых бывшим муниципальным служащим не подтверждена. Установлено, что денежные средства поступили на банковские счета бывшего муниципального служащего администрации Ханты-Мансийска и его супруги в 2021—2022 году», — сообщили в прокуратуре ХМАО.
Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролируют исполнение решения суда.
Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник департамента экономического развития ХМАО вернет в бюджет государства деньги, которые получил от предпринимателей. За взятки он помогал бизнесменам получить лицензию на сбор лома черных и цветных металлов.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.