Суд нашел у экс-чиновника из ХМАО незаконный доход на 9 миллионов рублей

Суд ХМАО заставил бывшего госслужащего вернуть 9 миллионов рублей в бюджет

08 ноября 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

Экс-чиновник из Ханты-Мансийска не смог подтвердить законность денег на своих счетах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суд ХМАО заставил бывшего чиновника из Ханты-Мансийска вернуть девять миллионов рублей, законность получения которых он не смог подтвердить. В пресс-службе прокуратуры ХМАО URA.RU сообщили, что иск о возвращении денежных средств в доход государства подал прокурор. «В ХМАО суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства почти девяти миллионов рублей, законность получения которых бывшим муниципальным служащим не подтверждена. Установлено, что денежные средства поступили на банковские счета бывшего муниципального служащего администрации Ханты-Мансийска и его супруги в 2021—2022 году», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролируют исполнение решения суда. Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник департамента экономического развития ХМАО вернет в бюджет государства деньги, которые получил от предпринимателей. За взятки он помогал бизнесменам получить лицензию на сбор лома черных и цветных металлов.

Суд ХМАО заставил бывшего чиновника из Ханты-Мансийска вернуть девять миллионов рублей, законность получения которых он не смог подтвердить. В пресс-службе прокуратуры ХМАО URA.RU сообщили, что иск о возвращении денежных средств в доход государства подал прокурор. «В ХМАО суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства почти девяти миллионов рублей, законность получения которых бывшим муниципальным служащим не подтверждена. Установлено, что денежные средства поступили на банковские счета бывшего муниципального служащего администрации Ханты-Мансийска и его супруги в 2021—2022 году», — сообщили в прокуратуре ХМАО. Суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролируют исполнение решения суда. Ранее URA.RU писало, что бывший сотрудник департамента экономического развития ХМАО вернет в бюджет государства деньги, которые получил от предпринимателей. За взятки он помогал бизнесменам получить лицензию на сбор лома черных и цветных металлов.