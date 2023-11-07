Кулинар из Екатеринбурга планирует установить кондитерский рекорд

Константин Шмаров из Екатеринбурга стал участником шоу «Король десертов»

Константин особенно любит готовить шоколадные конфеты Фото предоставлено телеканалом «Пятница!»

Кулинар Константин Шмаров из Екатеринбурга отправился на шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Молодой человек претендует на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у него есть шанс установить «десертный» мировой рекорд, рассказали URA.RU представители телеканала «Пятница!».

«Моя сильная сторона — опыт. Я одержу победу над всеми и уже вижу себя в финале», — заявил Константин. Он сказал, что постарается выбиться в лидеры, чтобы вместе с другими кондитерами установить сладкий мировой рекорд.

Пока идет отборочный этап, где конкурсанты пытаются удивить известного шеф-повара Рената Агзамова букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами, фарфоровыми сервизами из мастики и другими необычными десертами. О дальнейшей судьбе екатеринбуржца можно будет узнать вечером 8 ноября на телеканале «Пятница!».

Ранее шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов определяли, кто из них заполучит к себе в команду кулинара Вахтанга Шония из Екатеринбурга. В проекте «Битва шефов» он пытается доказать, что является одним из главных гастрономических талантов России.