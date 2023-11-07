Кулинар из Екатеринбурга планирует установить кондитерский рекорд

Кулинар Константин Шмаров из Екатеринбурга отправился на шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Молодой человек претендует на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у него есть шанс установить «десертный» мировой рекорд, рассказали URA.RU представители телеканала «Пятница!».
«Моя сильная сторона — опыт. Я одержу победу над всеми и уже вижу себя в финале», — заявил Константин. Он сказал, что постарается выбиться в лидеры, чтобы вместе с другими кондитерами установить сладкий мировой рекорд.
Пока идет отборочный этап, где конкурсанты пытаются удивить известного шеф-повара Рената Агзамова букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами, фарфоровыми сервизами из мастики и другими необычными десертами. О дальнейшей судьбе екатеринбуржца можно будет узнать вечером 8 ноября на телеканале «Пятница!».
Ранее шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов определяли, кто из них заполучит к себе в команду кулинара Вахтанга Шония из Екатеринбурга. В проекте «Битва шефов» он пытается доказать, что является одним из главных гастрономических талантов России.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.