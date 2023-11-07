07 ноября 2023

Кулинар из Екатеринбурга планирует установить кондитерский рекорд

Константин Шмаров из Екатеринбурга стал участником шоу «Король десертов»
© Служба новостей «URA.RU»
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Константин особенно любит готовить шоколадные конфеты
Константин особенно любит готовить шоколадные конфеты

Кулинар Константин Шмаров из Екатеринбурга отправился на шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Молодой человек претендует на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у него есть шанс установить «десертный» мировой рекорд, рассказали URA.RU представители телеканала «Пятница!».

«Моя сильная сторона — опыт. Я одержу победу над всеми и уже вижу себя в финале», — заявил Константин. Он сказал, что постарается выбиться в лидеры, чтобы вместе с другими кондитерами установить сладкий мировой рекорд.

Пока идет отборочный этап, где конкурсанты пытаются удивить известного шеф-повара Рената Агзамова букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами, фарфоровыми сервизами из мастики и другими необычными десертами. О дальнейшей судьбе екатеринбуржца можно будет узнать вечером 8 ноября на телеканале «Пятница!».

Ранее шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов определяли, кто из них заполучит к себе в команду кулинара Вахтанга Шония из Екатеринбурга. В проекте «Битва шефов» он пытается доказать, что является одним из главных гастрономических талантов России.

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Кулинар Константин Шмаров из Екатеринбурга отправился на шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым. Молодой человек претендует на звание лучшего повара и один миллион рублей. Также у него есть шанс установить «десертный» мировой рекорд, рассказали URA.RU представители телеканала «Пятница!». «Моя сильная сторона — опыт. Я одержу победу над всеми и уже вижу себя в финале», — заявил Константин. Он сказал, что постарается выбиться в лидеры, чтобы вместе с другими кондитерами установить сладкий мировой рекорд. Пока идет отборочный этап, где конкурсанты пытаются удивить известного шеф-повара Рената Агзамова букетами цветов из зефира и шоколада, 3D-портретами, фарфоровыми сервизами из мастики и другими необычными десертами. О дальнейшей судьбе екатеринбуржца можно будет узнать вечером 8 ноября на телеканале «Пятница!». Ранее шеф-повара Константин Ивлев и Ренат Агзамов определяли, кто из них заполучит к себе в команду кулинара Вахтанга Шония из Екатеринбурга. В проекте «Битва шефов» он пытается доказать, что является одним из главных гастрономических талантов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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