Протестующие на границе Польши и Украины собираются бастовать до зимы

Politico: на границе с Украиной продолжаются протесты польских дальнобойщиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, грузовик, грузоперевозки, дальнобойщик, перевозка грузов, фургон, грузовик с прицепом
Протестующие в Польше требуют отменить «транспортный безвиз» для украинцев Фото:

Польские дальнобойщики заблокировали уже три погранпункта на границе с Украиной в знак протеста против послаблений для украинских перевозчиков. Об этом сообщила газета Politico. По ее данным, протестующие собираются продолжать акцию до декабря.

«Начиная с понедельника, протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода Дорхуск—Ягодин, Корчова—Краковец и Гребенне—Рава—Руска и заявили, что собираются остановить коммерческое движение до тех пор, пока правительство в Варшаве и лица, принимающие решения в Брюсселе, не восстановят ограничения на транспортные операции для украинских автоперевозчиков, которые действовали до начала российской спецоперации», — говорится в статье.

Польские перевозчики жалуются на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Помимо этого, протестующие требуют усложнить оформление сертификатов о техосмотре для грузовиков из Украины и создать отдельную очередь для них. Отмечается, что дальнобойщики намерены продолжать акцию вплоть до 3 декабря, если власти не начнут принимать необходимые меры. украинский посол в Польше Василий Зварич назвал блокировку КПП на границе с Украиной ударом в спину Киева.

В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без специальных документов. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия этого разрешения до 30 июня 2024 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польские дальнобойщики заблокировали уже три погранпункта на границе с Украиной в знак протеста против послаблений для украинских перевозчиков. Об этом сообщила газета Politico. По ее данным, протестующие собираются продолжать акцию до декабря. «Начиная с понедельника, протестующие заблокировали три ключевых пограничных перехода Дорхуск—Ягодин, Корчова—Краковец и Гребенне—Рава—Руска и заявили, что собираются остановить коммерческое движение до тех пор, пока правительство в Варшаве и лица, принимающие решения в Брюсселе, не восстановят ограничения на транспортные операции для украинских автоперевозчиков, которые действовали до начала российской спецоперации», — говорится в статье. Польские перевозчики жалуются на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Помимо этого, протестующие требуют усложнить оформление сертификатов о техосмотре для грузовиков из Украины и создать отдельную очередь для них. Отмечается, что дальнобойщики намерены продолжать акцию вплоть до 3 декабря, если власти не начнут принимать необходимые меры. украинский посол в Польше Василий Зварич назвал блокировку КПП на границе с Украиной ударом в спину Киева. В июне 2022 года Евросоюз разрешил украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза без специальных документов. В марте 2023 года Киев и Брюссель продлили срок действия этого разрешения до 30 июня 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...