Украина получила новый удар в спину от Польши

Посол Украины в Польше Зварич призвал разблокировать КПП на границе

06 ноября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Украина требует, чтобы Польша разблокировала КПП на границе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину Киева. Об этом заявил украинский посол в Польше Василий Зварич. «Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине. Под угрозой-коридоры солидарности между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши», — высказался Василий Зварич, его слова приводит RT. Польские пограничники заблокировали КПП с Украиной потому, что их не устраивает отмена системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Зварич заявил, что недовольные поляки должны выбрать другое место для протестов. В последнее время отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Это произошло из-за того, что Варшава ввела запрет на экспорт зерна с Киева. В ответ на это Киев ввел эмбарго на поставки польских яблок и помидоров. При этом Польша с начала спецоперации стала популярной страной, в которую мигрировали украинцы. За несколько дней туда приехали более миллиона человек.

Блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину Киева. Об этом заявил украинский посол в Польше Василий Зварич. «Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине. Под угрозой-коридоры солидарности между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши», — высказался Василий Зварич, его слова приводит RT. Польские пограничники заблокировали КПП с Украиной потому, что их не устраивает отмена системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Зварич заявил, что недовольные поляки должны выбрать другое место для протестов. В последнее время отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Это произошло из-за того, что Варшава ввела запрет на экспорт зерна с Киева. В ответ на это Киев ввел эмбарго на поставки польских яблок и помидоров. При этом Польша с начала спецоперации стала популярной страной, в которую мигрировали украинцы. За несколько дней туда приехали более миллиона человек.