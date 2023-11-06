Украина получила новый удар в спину от Польши

Блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину Киева. Об этом заявил украинский посол в Польше Василий Зварич.
«Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине. Под угрозой-коридоры солидарности между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши», — высказался Василий Зварич, его слова приводит RT.
Польские пограничники заблокировали КПП с Украиной потому, что их не устраивает отмена системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Зварич заявил, что недовольные поляки должны выбрать другое место для протестов.
В последнее время отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Это произошло из-за того, что Варшава ввела запрет на экспорт зерна с Киева. В ответ на это Киев ввел эмбарго на поставки польских яблок и помидоров.
При этом Польша с начала спецоперации стала популярной страной, в которую мигрировали украинцы. За несколько дней туда приехали более миллиона человек.
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