06 ноября 2023

Украина получила новый удар в спину от Польши

Посол Украины в Польше Зварич призвал разблокировать КПП на границе
© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
Украина требует, чтобы Польша разблокировала КПП на границе Фото:

Блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину Киева. Об этом заявил украинский посол в Польше Василий Зварич.

«Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине. Под угрозой-коридоры солидарности между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши», — высказался Василий Зварич, его слова приводит RT.

Польские пограничники заблокировали КПП с Украиной потому, что их не устраивает отмена системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Зварич заявил, что недовольные поляки должны выбрать другое место для протестов.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Это произошло из-за того, что Варшава ввела запрет на экспорт зерна с Киева. В ответ на это Киев ввел эмбарго на поставки польских яблок и помидоров.

При этом Польша с начала спецоперации стала популярной страной, в которую мигрировали украинцы. За несколько дней туда приехали более миллиона человек.

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Блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину Киева. Об этом заявил украинский посол в Польше Василий Зварич. «Блокирование польскими перевозчиками дорог к пограничным переходам Польши из Украины является болезненным ударом в спину Украине. Под угрозой-коридоры солидарности между Украиной и ЕС, проходящие через территорию Польши», — высказался Василий Зварич, его слова приводит RT. Польские пограничники заблокировали КПП с Украиной потому, что их не устраивает отмена системы разрешений для украинских коммерческих перевозчиков. Зварич заявил, что недовольные поляки должны выбрать другое место для протестов. В последнее время отношения между Польшей и Украиной ухудшились. Это произошло из-за того, что Варшава ввела запрет на экспорт зерна с Киева. В ответ на это Киев ввел эмбарго на поставки польских яблок и помидоров. При этом Польша с начала спецоперации стала популярной страной, в которую мигрировали украинцы. За несколько дней туда приехали более миллиона человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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