07 ноября 2023

Экс-чиновник из ХМАО отправился в зону СВО

Экс-пиарщик главы Сургутского района Рахманов ушел добровольцем на фронт
© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Рахманов поехал на СВО по велению сердца Фото:
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Бывший пиарщик главы Сургутского района и экс-советник мэра Сургута (ХМАО) Александр Рахманов отправился добровольцем в зону СВО. Информация об этом была опубликована в его личном telegram-канале.

«Уважаемые читатели данного паблика. Наверное, вы заметили, что публикации прекратились. Спешу вас заверить, что это временная ситуация, которая связана с тем, что, следуя своим убеждениям и велению сердца, автор уехал добровольцем на фронт (СВО). Канал ведет временный администратор», — указано в посте.

Уточнить информацию у самого Рахманова на момент публикации не удалось. Его мобильные телефоны, номера которых имеются в распоряжение редакции, отключены.

Ранее URA.RU сообщало, что Рахманов ушел с должности политтехнолога сразу после выборов от мэра Трубецкого. Он занимал должность заместителя начальника управления информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района.

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Бывший пиарщик главы Сургутского района и экс-советник мэра Сургута (ХМАО) Александр Рахманов отправился добровольцем в зону СВО. Информация об этом была опубликована в его личном telegram-канале. «Уважаемые читатели данного паблика. Наверное, вы заметили, что публикации прекратились. Спешу вас заверить, что это временная ситуация, которая связана с тем, что, следуя своим убеждениям и велению сердца, автор уехал добровольцем на фронт (СВО). Канал ведет временный администратор», — указано в посте. Уточнить информацию у самого Рахманова на момент публикации не удалось. Его мобильные телефоны, номера которых имеются в распоряжение редакции, отключены. Ранее URA.RU сообщало, что Рахманов ушел с должности политтехнолога сразу после выборов от мэра Трубецкого. Он занимал должность заместителя начальника управления информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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