Экс-чиновник из ХМАО отправился в зону СВО

Экс-пиарщик главы Сургутского района Рахманов ушел добровольцем на фронт

Рахманов поехал на СВО по велению сердца Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший пиарщик главы Сургутского района и экс-советник мэра Сургута (ХМАО) Александр Рахманов отправился добровольцем в зону СВО. Информация об этом была опубликована в его личном telegram-канале.

«Уважаемые читатели данного паблика. Наверное, вы заметили, что публикации прекратились. Спешу вас заверить, что это временная ситуация, которая связана с тем, что, следуя своим убеждениям и велению сердца, автор уехал добровольцем на фронт (СВО). Канал ведет временный администратор», — указано в посте.

Уточнить информацию у самого Рахманова на момент публикации не удалось. Его мобильные телефоны, номера которых имеются в распоряжение редакции, отключены.

Ранее URA.RU сообщало, что Рахманов ушел с должности политтехнолога сразу после выборов от мэра Трубецкого. Он занимал должность заместителя начальника управления информационной политики и общественных связей администрации Сургутского района.